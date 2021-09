Según una encuesta, el 85% de los consultados sintió rechazo por los spots de campaña

El 84,4% de los consultados en una encuesta admitió que sintió “vergüenza ajena” con los spots difundidos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Ese es el resultado de un trabajo realizado por la consultora Taquion a partir de un método de testeo de frases.

Según el trabajo, el 67,6% respondió que se sentía “muy de acuerdo” con la frase "algunos spots de campaña me dieron vergüenza ajena", mientras que el 16,8% manifestó que se sentía “de acuerdo” con esa formulación. En tanto, 5,7% contestó que estaba “poco de acuerdo”, 3% “nada de acuerdo”, 3,5% eligió responder que “no hubo propuestas de campaña, y 3,4% se clasificó como “no sabe, no contesta”.

A través de las franjas etarias, se mantiene la misma percepción. El 87,4% de los menores de 25 años manifestó su desagrado con los spots, mientras que la misma opinión la compartieron el 88,3% de los que tienen entre 26 y 38 años. A su vez, tuvieron la misma percepción el 83,7% de los que tienen entre 39 y 55 años. Finalmente, entre los mayores de 56 años, esa opinión fue avalada por el 80.8%.

Por otro lado, el trabajo de Taquion analizó el impacto de las declaraciones de algunos candidatos que generaron fuertes controversias, como la frase “En el peronismo siempre se garchó, es así”, pronunciada por Victoria Tolosa Paz, la primera candidata a diputada del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.

El 42,1% respondió que le había generado “vergüenza”, mientras que el 15,8% sostuvo que le causó “risa”, un 11,1% manifestó “bronca”, y un 4,8% “desconfianza”. Se trata, en suma, de un impacto negativo del 73,8%. Esa frase generó el rechazó del 80% de los mayores de 56 años, mientras que en las franjas más jóvenes el descontento se ubicó en torno al 70%.

El estudio analizó también una frase de Javier Milei, durante una transmisión en vivo por Instagram: “Larreta, zurdo de mierda, te puedo aplastar aún en silla de ruedas”. El 72% de los consultados manifestó rechazo, dividido entre quienes expresaron vergüenza (36,3%), bronca (13.6%), risa (12,3%) y desconfianza (9,7%). De vuelta, el mayor rechazo se evidenció en los mayores de 56 años (79,4%), mientras que en los menores de 25 años esa percepción fue avalada por el 65% y en las franjas intermedias se ubicó en torno al 70%.

Por último, se midió el impacto de la frase lanzada por María Eugenia Vidal: “Una cosa es fumarte un porro en Palermo y otra es vivir en la 1-11-14 rodeado de narcos y que te ofrezcan”. En este caso, un 66,4% de los consultados respondieron que recibieron negativamente esa afirmación de la primera candidata a diputada de Juntos por el Cambio en la ciudad de Buenos Aires. De ese total, el 28,6% consideró que le daba vergüenza, el 22,6%, bronca, el 7,7% desconfianza, y el 7,6% risa. A diferencia de los casos anteriores, el mayor rechazo se registró entre los más jóvenes (en torno al 70%), mientras que el descontento de esa frase abarcó solo al 61,2% de los mayores de 56 años.

Taquion señaló que 4 de cada 10 argentinos manifestaron que la comunicación de los postulantes “fue, en general, mala”. En esa línea, 7 de cada 10 respondió que “cambió para mal o no cambió su imagen de algún político” la comunicación realizada en la etapa electoral.

Entre las conclusiones del informe, se afirma que 1 de cada 2 jóvenes no sigue a dirigentes políticos en las redes sociales. En ese sentido, 6 de cada 10 argentinos afirman que la mejor manera de hablarle a los jóvenes “es de manera directa y con propuestas”.

Por otro lado, si bien 9 de cada 10 argentinos manifestaron que es importante ejercer el derecho al voto, fueron varios los que alegaron distintas razones para no hacerlo el domingo 12. En ese sentido, el trabajo mostró que 5 de cada 10 afirmaron que no concurrieron a las urnas porque no se sentían representados por nadie.

El estudio se realizó entre el 13 y el 15 de septiembre en forma online. Una parte, de alcance nacional, tuvo 3982 casos.

Fuente: La Nación