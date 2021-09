Fabiana Cantilo: "Fui amante de Andrés Calamaro"

Fabiana Cantilo sorprendió el miércoles en Los Mammones, América, al contar detalles de su affaire oculto con Andrés Calamaro.

En charla con Jey Mammon, la cantante reveló que estuvo en pareja con su colega cuando "eran muy chiquitos".

“Yo salía con todos músicos de rock, ¿con quién no salí?”, dijo Fabiana. El conductor luego le consultó si “le saldría de garante a Andrés Calamaro”.

A lo que la rockera respondió: “¡Qué pregunta rara y me gustó! Ni en pedo, primero. Hace años que no me llama... ¡Llamá, Andrés”. Y añadió reveladora: “Yo fui novia... Fui amante de Andrés”.

“Éramos muy chiquitos y yo gustaba de él. Él mucho de mi, no... ¡el pelotudo! Yo era más gordita, tenía el pelo cortadito como vos", recordó la artista.

Y explicó: "Y me acuerdo, que lo pisábamos a su hermano Javier cuando salíamos a la noche, porque Andrés me sacaba, no me dejaba quedarme a dormir".

PrimiciasYa