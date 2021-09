Al borde del llanto, Virginia Gallardo le pidió disculpas a los hijos de Ricardo Fort

Todos los domingos en la pantalla de América, Virginia Gallardo es la encargada de presentar el especial ciclo televisivo dedicado a Ricardo Fort llamado A mi manera. En el último programa, la ex pareja del empresario fallecido el 25 de noviembre del 2013,, se sinceró con el público y habló acerca de la familia Fort, con quien tuvo una fuerte disputa tras no querer participar en la biopic de El Comandante.

“Quiero destacar la figura de Gustavo y Marisa, dos personas incondicionales, decirles que los quiero y que sin duda, Ricardo estaría orgulloso de ver cómo cuidan y educan a sus hijos. En lo personal, a los niños quedaron en el tiempo si bien compartí otros momentos ya de grandes que fue público también. Para mí serán eso toda la vida”, expresó Virginia sobre los tutores de Marta y Felipe.

“Les quiero pedir disculpas. Lamento profundamente lo sucedido, me hubiera gustado que las cosas se den de otra manera. Pero bueno, acá estamos y esta es la manera también de homenajear a papá. Y este es el mejor tesoro que puedan tener de lo que fue Ricardo en vida, conmigo por supuesto”, completó la paneslita de Intrusos al borde del llanto.

La serie documental sobre la vida de Ricardo Fort se encuentra en desarrollo, pero surgieron muchos problemas. Virginia Galardo decidió no ser parte de la producción porque ahora tiene familia y su vida es otra, según argumentó en su momento.

Semanas atrás, la correntina tuvo que volver a explicar porque decidió no ser parte. En tanto, la hija de Ricardo, Martita, dijo en sus redes sociales que estaba “decepcionada” por la decisión de Virginia y que no estaba de acuerdo pero lo aceptaba. “No voy a discutir con los nenes, son menores. Estoy con la familia de corazón, en los momentos importantes como el cumpleaños de 15. Le voy a hablar al entorno, que quiere hacerle creer a los chicos que no estoy por un tema económico. Lo mío no es por dinero, fin”, dijo Virginia en su momento.

En ese sentido, la actriz pidió: “Hagan de esto algo lindo y no me pongan pero tampoco me extorsionen porque no me gusta. Me han mandado mensajes diciéndome que si hubiera estado hubiese podido elegir qué se mostraba y qué no y que como dije que no, ahora no tengo ese derecho. Como queriendo decir que iban a hacerme quedar mal. Tengo mi familia, ya me dijeron que no me necesitan, no me llamen entonces. Termina siendo algo oscuro, cosa que no le hubiese gustado a Ricardo. Me enoja porque tengo derecho a decir que no. Pasaron diez años y yo hice una carrera. Ser pareja de Ricardo no fue un negocio, menos para mí”.

La actriz pidió: “Hagan de esto algo lindo y no me pongan pero tampoco me extorsionen porque no me gusta. Me han mandado mensajes diciéndome que si hubiera estado hubiese podido elegir qué se mostraba y qué no y que como dije que no, ahora no tengo ese derecho. Como queriendo decir que iban a hacerme quedar mal. Tengo mi familia, ya me dijeron que no me necesitan, no me llamen entonces. Termina siendo algo oscuro, cosa que no le hubiese gustado a Ricardo. Me enoja porque tengo derecho a decir que no. Pasaron diez años y yo hice una carrera. Ser pareja de Ricardo no fue un negocio, menos para mí”, detalló angustiada.

Infobae