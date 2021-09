“Esta vez supimos manejar los tiempos y controlar bien al rival”, ponderó Salom

Ruben Poletti

rpoletti@ellitoral.com.ar

Boca Unidos logró el domingo un triunfo clave frente a un rival directo en la lucha por ingresar al “reducido” por el segundo ascenso a la Primera Nacional, como es Juventud Unida de Gualeguaychú, al que goleó 3 a 0. El Aurirrojo ganó su tercer partido consecutivo de local y estiró a cinco los partidos sin caer en esta parte del torneo Federal A.

Uno de los goleadores de la calurosa tarde correntina fue Carlos Salom, quien dejó atrás una lesión muscular y reapareció anotándose en la red para marcar el camino del triunfo de su equipo.

“Se planteó bien en la semana lo que teníamos que hacer para este partido. Sabíamos que iba a ser muy difícil y teníamos la presión de jugar de local, donde buscamos hacernos más fuertes. Hoy (por e domingo) el equipo hizo un gran trabajo y por suerte salió todo como se planificó”, señaló a la salida de los vestuarios Salom.

El “Turco” rompió la paridad del encuentro en el tramo final de la primera parte. “Fue una muy buena asistencia de Martín (Peralta), el arquero se quedó y eso me dio tranquilidad para definir. Pensó que iba a cruzar el remate y me dejó todo el primer palo. Tenía que hacerlo sí o sí porque de lo contrario me mataban (risas), y por suerte salió bien”, contó.

Los casi 40 grados de temperatura hicieron que los protagonistas administren el esfuerzo. “De entrada se notó el calor, el clima estuvo muy pesado en la cancha, y eso también jugó. Sabíamos que debíamos estar tranquilos, manejar los tiempos, y la que nos quedó (en el primer tiempo) fue decisiva”.

“En el segundo tiempo sabíamos que iban a salir a querer empatar el partido. Muchas veces nos hacen el gol rápido y esta fue al revés. Supimos manejar los tiempos, controlar bien al rival, y por suerte vinieron los goles”, agregó Salom.

El delantero dijo que “de a poco vamos agarrando el sistema (de juego) de los profes (la dupla técnica). Este es un equipo joven que está bien adaptado y tiene actitud. La ilusión que tiene cada uno ayuda también. Nosotros ponemos seriedad en la cancha y por suerte se vienen dando” los resultados.

El próximo fin de semana (sería el sábado) Boca Unidos deberá visitar en Salta a Gimnasia y Tiro, uno de los punteros de la zona B del campeonato. “Sabemos que va a ser difícil, pero creo que venimos haciendo un buen trabajo tanto de local como de visitante, así que ahora tenemos que descansar para volver a trabajar dentro de poco y planificar el partido que se viene”, concluyó.