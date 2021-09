Piñas y escándalo en un show de L-Gante

L-gante llevó su música a Uruguay e hizo un recital en Montevideo, en el Teatro de Verano Ramón Collazo con todos los protocolos para prevenir contagios de coronavirus. Sin embargo, la cosa se picó por cuestiones futbolísticas, el músico frenó la música y puso los puntos desde el escenario.

En el público se había armado un enfrentamiento a golpes entre hinchas de Nacional y Peñarol en ese país. Uno le tiró al al escenario una camiseta del Club Atlético Peñarol, y a un hincha de Nacional no le gustó nada y lo cruzó de manera violenta.

"Le vino a tirar la camiseta, amigo. Esa es la única que me faltaba. Está todo piola con Nacional, es la primera camiseta del otro equipo que me alcanzan y yo lo valoro, loco, porque no hay diferencias. Las diferencias las hacen los giles. La diferencia es para los giles y yo también me paro de manos, y yo soy de Boca Juniors, amigo", dijo Elián sobre el escenario.

"No soy de Peñarol ni de Nacional", continuó indicando que él es de Boca y que acepta todo.

"No falten el respeto, amigo. Acá está todo bien, arriba la celeste", pidió uniéndose en los colores de la Selección Nacional Uruguaya.

"Acá es Uruguay, perro. Me llevo recuerdos de Uruguay y colecciono. Ahora vamos a disfrutar. Está todo bien el aguante y no hay diferencias, eso lo demuestra el equipo en la cancha", pidió y el show continúo.

