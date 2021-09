El policía que baleó a “Chano” le mandó un mensaje: qué le respondió el cantante

El policía bonaerense Facundo Amendolara, imputado por balear a Santiago “Chano” Moreno Charpentier en su casa de Exaltación de la Cruz en el marco de una crisis del músico, se comunicó este martes con el cantante para decirle que se alegraba por su “recuperación”. El ex líder de Tan Biónica le respondió que no le guarda “ningún tipo de rencor”.

Fernando Soto, abogado del policía, contó esta tarde a Télam que le envió un mensaje de texto al cantante. “Hola Chano, soy Facundo Amendolara, me alegro por tu recuperación luego del episodio amargo que atravesamos y porque hayas elegido la vida nuevamente junto a tu familia alejado de todo lo que te hace mal, disfrutalos día a día, renovarles una sonrisa por su apoyo incondicional. Abrazos”.

Según Soto, previamente, Chano le había preguntado a él “cómo está Facundo, con el trabajo, si lo habían echado”, y que luego de leer el mensaje del oficial le respondió con un mensaje de audio. ”Chano le dijo que se alegraba mucho de que él también esté bien, y que no había ningún tipo de rencor, en absoluto, y le mandaba un abrazo grande”, añadió el abogado.

Por su parte, “Chano” se presentó este martes ante la Justicia para desbloquear el teléfono celular que la Policía Bonaerense le secuestró el 26 de julio pasado, cuando recibió un disparo en el abdomen en el marco una crisis del músico por su consumo de drogas. Amendolara asegura que le disparó porque lo habría intentado atacar con un cuchillo.

Al salir de la Oficina de Extracción de Datos Forenses Departamental, ubicada en la calle Sarmiento 414, de la localidad bonaerense de Campana, el músico se detuvo a hablar con la prensa y aseguró que no recuerda nada del incidente que mantuvo con su mamá la noche de la tragedia en su casa de Exaltación de la Cruz. Hay que recordar que Chano no declaró en la causa aún y no se sabe cuándo lo hará.

“No tengo ni un recuerdo. Mi cabeza entró en shock, tal vez para protegerme de lo que había pasado”, señaló el cantante que se recupera de sus adicciones en una clínica terapéutica de la zona de Boulogne. Lo que aún sí conversa en su memoria, dijo, “es el recuerdo lamentable del sufrimiento de mi mamá”.

En una breve charla que mantuvo con los periodistas, Chano contó que se encuentra muy bien de salud, y que continúa en rehabilitación: “Me encuentro bárbaro. En estos momentos estoy en una comunidad terapéutica. Me estoy recuperando, desintoxicando y empezando a trabajar de a poco”.

El cantante se mostró muy agradecido con sus fans y con las personas que le hicieron llegar muestras de cariño cuando estuvo internado en el Sanatorio Otamendi, luego de que por el disparo debieran extraerle parte del páncreas, el bazo y un riñón. Y remarcó que lo último que quiere es volver a pasar por una situación de esas características. “Espero que esa tocada de fondo sea la última”, indicó el músico.

Tras 18 días de internación en el sanatorio Otamendi, Charpentier fue trasladado al centro terapéutico de la localidad de Boulogne, donde sigue un tratamiento psiquiátrico para recuperarse de su adicción a las drogas. Uno de los médicos de ese lugar le advirtió al fiscal del caso, Martín Zocca, que aún no estaba en condiciones de declarar y por ello se ordenó una pericia psiquiátrica.

“Me despierto muy temprano, trabajo mucho con mis límites, tengo mi espacio para componer y hago mucha educación emocional y sentimental”, recalcó Chano al ser consultado por la prensa sobre su vida en la comunidad terapéutica.

Mientras tanto, Amendolara se encuentra imputado del delito de lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por haber sido cometidas por un funcionario policial, que prevé 15 años de prisión.

Esta mañana, el ex líder de Tan Biónica aportó la clave de su teléfono celular marca iPhone con el fin de que los peritos puedan eventualmente analizar su contenido. Según confirmaron fuentes del caso, el teléfono pudo ser desbloqueado y se realizó una copia forense de forma exitosa.

También se avanzará en la extracción de los videos de las cámaras de seguridad del domicilio del músico ubicado en el barrio privado Parque La Verdad, de Exaltación de la Cruz.

