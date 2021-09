Altas y bajas en Boca Unidos, que prueba equipo para jugar en Salta

Luna. El cordobés será probado en la práctica, y de responder satisfactoriamente volvería a integrar el once inicial.

Boca Unidos comenzó su preparación para enfrentar el sábado en Salta al puntero Gimnasia y Tiro. El partido, por la vigésimo cuarta fecha del Torneo Federal A, se jugará desde las 15.30 en el estadio Gigante del Norte y será arbitrado por una terna chaqueña encabezada por el árbitro Guillermo González.

Una vez más, la dupla técnica Fabro-Baroni no podrá repetir el equipo que viene de ganarle de local el domingo a Juventud Unida de Gualeguaychú por 3 a 0, para ascender al quinto lugar de la tabla de posiciones de la zona B del certamen.

Frente al “Decano” debieron ser sustituidos en el segundo tiempo el defensor Julián Fernández y el mediocampista de contención Ataliva Schweizer, quienes acusaron lesiones en el aductor y la rodilla, respectivamente.

Si bien todavía no les practicaron los estudios complementarios para determinar la gravedad de las lesiones, lo cierto es que hay escasas posibilidades de que Fernández y Ataliva jueguen en el norte del país, ya que no podrán participar de la práctica formal de fútbol de la semana, clave para que los técnicos formen el equipo.

Ante Juventud Unida, Iván Silva entró por Fernández y Ramiro Schweizer lo hizo en lugar de su hermano Ataliva, lo que da más o menos una pauta de lo que puede llegar a definir la dupla de entrenadores.

La buena noticia es que el experimentado delantero Gonzalo Ríos ya cumplió la fecha que le quedaba de suspensión y está a disposición del cuerpo técnico. En tanto Sebastián Luna, quien no fue incluido por precaución en el último compromiso a raíz de una sobrecarga muscular, sería probado en las próximas horas.

De responder satisfactoriamente el cordobés a la exigencia, podría volver a la formación principal en lugar de Fabio Godoy, mientras que la lucha por un lugar entre los once será en el extremo derecho, entre Martín Peralta y Ríos.

A Gimnasia y Tiro viene de escapársele el triunfo en los últimos minutos en su visita a Sportivo Las Parejas, lo que permitió que Racing de Córdoba (le ganó de local a Defensores de Pronunciamiento) lo alcance en la cima de las posiciones, por lo que será un duro rival para Boca Unidos, que por otra parte está atravesando su mejor momento en el torneo.

El resto de la fecha

Viernes 24, a las 20.30

Sp. Belgrano (San Francisco) vs. Douglas Haig (Pergamino). Árbitro: Nelson Bejas.

Sábado 25, a las 15.30

Crucero del Norte (Misiones) vs. Central Norte (Salta); Alvaro Carranza.

Sarmiento (Resistencia) vs. Sportivo (Las Parejas); Francisco Acosta.

Defensores (Pronunciamiento) vs. Gimnasia (Concepción del Uruguay); Gastón Monsón Brizuela.

A las 16.00

Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Racing (Córdoba); Enzo Silvestre.

A las 16.30

Unión (Sunchales) vs. For Ever (Resistencia); Fernando Marcos.

Libre: Juventud Unida (Gualeguaychú).

(RP)