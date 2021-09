Tini Stoessel no descartó enamorarse de una mujer: "Estoy abierta a todo"

Tini Stoessel no descarta la posibilidad de tener una relación con una persona de su mismo género.

"Yo me planteé en un momento dado muchas preguntas a mí misma relacionadas con mi libertad sexual. Porque todos somos personas y nos podemos enamorar de otras no en base a su sexo, sino a su personalidad", reflexionó la cantante de 24 años en diálogo con el medio español y LGBTQI+ Shangay.

En ese ida y vuelta, le consultaron si podría enamorarse de una mujer. A lo que la ex de Sebastián Yatra no dudó en su respuesta: "Sí, obvio. Estoy abierta a todo", sentenció la cantante desde Madrid, España.

Cabe recordar que en las últimas horas, Lali Espósito aclaró vìa Twitter que nunca fue convocada a un show programado para el 5 octubre en el Hipódromo de Palermo, donde iba a cantar, supuestamente, junto a Tini.

"No me bajé de ningún show chiques, porque jamás fue real que me hayan convocado! De hecho, nunca entendí de que hablaban hasta ahora", indicó la artista para darle un punto final al tema.

