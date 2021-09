Dólares y pesos rotos, con humedad o quemados: dónde y cómo se pueden cambiar los billetes

Con una inflación que acumula en los últimos doce meses un 51,4% según el Indec, cada vez se necesitan más billetes para adquirir bienes y servicios en el país, sobre todo considerando que una gran parte de la economía está en la informalidad.

En ese sentido, el papel moneda enfrenta mayor deterioro y todos los bancos están obligados a cambiar los billetes deteriorados o fragmentados, a todas las personas, sean clientes o no, según indica el Banco Central. Siempre hay que tener, al menos el 60% de cada unidad impresa.

Pero el trámite puede no ser tan simple como parece: no todos los bancos los aceptan y, por estos días de pandemia, no todas las entidades atienden este tipo de reclamos.

En caso que el billete no reúna el 60% de su composición, se puede llevar al BCRA (Reconquista 266, en CABA) con todos los fragmentos y las pruebas que justifiquen que fue deteriorado accidentalmente. Además, se deberá completar un formulario. Hay que tener en cuenta que la autoridad monetaria sólo cambia billetes deteriorados de la moneda de curso legal argentina, no cambia moneda extranjera.

Si una persona tiene un billete roto, manchado o descolorido puede ir al Banco Central y entregarlo para que le den un billete nuevo. En tanto, si la persona vive lejos de la Ciudad de Buenos Aires puede presentarlo en cualquier sucursal del Banco Nación (también pedirán completar un formulario).

Cabe destacar que el Banco Central de la República Argentina tiene un laboratorio especial para estas cuestiones. Allí se estudian los billetes dudosos o falsos que envían los bancos y, por otro lado, definen si corresponde canjear por uno nuevo, aquellos billetes deteriorados porque se mojaron, rompieron o quemaron accidentalmente y fueron acercados al Banco Central.

¿Y los dólares?

En tramite de canjear dólares deteriorados más simple es hacerlo en EEUU: la Reserva Federal (Fed) tiene un programa especial –Mutilated Currency Redemption– y si verifican que son verdaderos los cambian aunque el deterioro sea grande.

La “División de Divisas Mutiladas” ofrece “servicios gratuitos de canje de divisas mutiladas para personas e instituciones, como empresas e instituciones financieras, en posesión de billetes mutilados de Estados Unidos. En promedio, la BEP (la Oficina de Grabado e Impresión del Tesoro de EEUU) recibe cada año más de 22.000 solicitudes de examen de moneda mutilada para su posible redención, con un valor estimado superior a los 35 millones de dólares”, detallan online.

Esta repartición hace el reembolso cuándo:

1 - Más del 50% de un billete está presente, junto con suficientes remanentes de cualquier característica de seguridad relevante.

2 - El 50% o menos de un billete está presente y el método de mutilación y la evidencia de apoyo demuestran que las porciones faltantes han sido totalmente destruidas.

En caso de viajar y para adelantar el trámite, hay formularios que se puede llenar online con los detalles del los billetes que se intentarán cambiar.

Claro, no todos los argentinos pueden viajar a EEUU. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Pocos bancos locales aceptan los apenas rotos y ninguno los deteriorados: complican su operatoria, nuevos clientes no los aceptan y solo podrían cambiarlos haciendo un trámite ellos ante la Fed.

Hay entidades que sí los toman, como Banco Piano. “Nuestra experiencia en el mercado de cambios nos permite ser la única entidad en plaza que ofrece el servicio de canje de billetes deteriorados por nuevos, en el momento, y sin necesidad de tener cuenta bancaria abierta. Podés canjear tus billetes con un leve deterioro en todas las filiales. En caso que el billete se encuentre con un mayor daño te sugerimos dirigirte a nuestra Casa Central para evaluar los mismos”, detallan en su web.

Otras casas de cambio también ofrecen el trámite con comisiones que van desde el 20% del valor. Y muchas “cuevas” de venta de divisa a cotización paralela, también, aunque en un contexto informal. Incluso hay empresas que ofrecen el servicio de hacer el canje ante la BEP (en todos los casos hay que asegurarse bien y evacuar dudas por mail o de manera telefónica antes de acudir a algún lugar con los billetes).

Una de estas empresas –Dólares Manchados– brinda información online sobre qué hacer cuando se encuentren billetes deteriorados:

- Independientemente del estado del dinero no toque los fragmentos más de lo que sea absolutamente necesario.

- Si los billetes están frágiles y se desintegran al tacto empáquelos cuidadosamente, puede usar separadores plásticos o folios y ponerlos dentro de una revista o libro para evitar que se pierdan partes y se realicen daños adicionales al transportarlos.

- Si los billetes estaban enrollados cuando fueron deteriorados, no intente desenrollarlos o alisarlos.

- No pegue los billetes con cinta adhesiva, si ya los pegó con cinta adhesiva no intente sacarla. Tráigalos tal cual estén.

También está la cuestión de los dólares “cara chica”, de curso totalmente legal, pero que algunas casas de cambio no los aceptan y cuevas que los pagan a menos de su valor nominal. No debería ocurrir eso.

Los billetes de 5 pesos

Desde el 29 de febrero de 2020, los billetes de 5 pesos con la imagen del General José de San Martín ya no tienen curso legal, por lo que no son aceptados para hacer pagos. La moneda plateada, con la imagen del arrayán, lo reemplazó en forma definitiva desde entonces.

“Las entidades financieras deberán recibir hasta el 28.02.2022 (inclusive) los ejemplares presentados por el público a los fines de su canje o acreditación en cuenta y deberán depositar dichos billetes en calidad de deteriorados en sede del Banco Central hasta el 30.06.2022 (inclusive)″, afirmó la entidad financiera en la Comunicación “A” 7366.

“Les informamos que se ha dispuesto reconocer hasta el 30.06.2022 la condición de moneda de curso legal de los billetes de $5 que depositen las entidades financieras en sede de esta Institución”, agregó el BCRA esta semana.

Asimismo, indicó que a partir del primero de julio de 2022 los billetes de 5 pesos serán considerados desmonetizados, es decir, ya no serán considerados dinero.

Cabe recordar que para poder hacer el depósito o el cambio por otros billetes y monedas, las personas tienen que dirigirse hasta la caja del banco y no podrán utilizarlos para transacciones en comercios ni para ninguna otra operación. En ese sentido, y pese a que las entidades financieras están abiertas, los clientes deberán solicitar un turno en el banco para realizar la operación.

En 2017, bajo la gestión de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central, se inició un programa de destrucción de billetes deteriorados, como parte de su plan para mejorar la calidad del dinero circulante. Y en mayo de 2018, el billete de 2 pesos quedó fuera de circulación. (Infobae)