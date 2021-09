Debutan los equipos correntinos en la Conferencia Norte del Súper 20

Más Info

Programa de partidos de la primera fase

Primera fecha - Hoy

11:00 Riachuelo (La Rioja) vs. Oberá T. C.

14:00 Olímpico vs. San Martín

16:30 Quimsa vs. Regatas Corrientes

19:00 Atenas vs. La Unión de Formosa

21:30 Instituto vs. Comunicaciones

Segunda fecha - Mañana

11:00 San Martín vs. Quimsa

14:00 Regatas vs. Riachuelo

16:30 La Unión vs. Olímpico

19:00 Comunicaciones vs. Atenas

21:30 Oberá vs. Instituto

Tercera fecha - Lunes 27

11:00 Atenas vs. Oberá

14:00 Olímpico vs. Comunicaciones

16:30 Quimsa vs. La Unión

19:00 Riachuelo vs. San Martín

21:30 Instituto vs. Regatas

Cuarta fecha - Martes 28

11:00 Oberá vs. Olímpico

14:00 Comunicaciones vs. Quimsa

16:30 La Unión vs. Riachuelo

19:00 Regatas vs. Atenas

21:30 San Martín vs. Instituto

Quinta fecha - Viernes 30

11:00 Atenas vs. San Martín

14:00 Riachuelo vs. Comunicaciones

16:30 Olímpico vs. Regatas

19:00 Quimsa vs. Oberá

21:30 Instituto vs. La Unión