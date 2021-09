“Atrás tuyo hay un señor”: la impactante anécdota sobrenatural de Marcela Tauro

Marcela Tauro (56) sorprendió en las últimas horas a sus compañeros de Polémica en el bar trasnoche (América, lunes a viernes a las 23.45) al revelar una experiencia paranormal que vivió el año pasado, cuando entrevistó a un médium para una nota y éste la contactó con su padre, ya muerto.

Todo comenzó cuando al aire del ciclo conducido por Mariano Iúdica (51) el principal invitado de la noche, Guido Süller (60), contaba una historia sobrenatural que había transformado su vida. Entonces, la periodista aseguró que a ella le interesan mucho esos temas.

Y reveló: "Mi papá murió hace muchos años y hace un año hice una nota con un médium que me dijo: 'Perdón pero atrás tuyo hay un señor que se llama Luis y te bañaba de chiquita'. ¡¡¡Era mi papá!!!".

Luego de aclarar que el hombre que podía producir fenómenos parapsicológicos no la conocía porque "era de afuera", la ex Intrusos (América, lunes a viernes a las 13) recordó que se puso a llorar mientras lo escuchaba.

"¿Te dijo así?", le preguntó Iúdica. "Me dijo: 'te bañaba de chiquita'. Y yo perdí un bebé después de Juan Cruz (su hijo) y me dijo 'lo tiene él' (por su padre)".

"¡¡¡Me dijo cosas que yo no le había contado, chicos!!!", añadió la ex participante de Bailando por un sueño. Y aseguró: "¿Saben por qué me dio tranquilidad y en ese vivo tuve mucha paz? Porque eso quiere decir que después de nosotros hay otra vida y que nos volvemos a conectar".

"Yo sé que cuando nos morimos te vienen a recibir tus familiares. Eso lo sé. Yo ya lo sabía, porque mi papá antes de morir, vio a mis abuelos que lo venían a buscar tanto paternos como maternos... Eso pasa cuando estás en terapia intensiva, los que ven la luz", concluyó Tauro.

Las experiencias paranormales del hijo de Mariano Iúdica y Gustavo Conti

Por su parte, el conductor de Polémica en el bar contó una anécdota de su hijo Salvador. "Yo esto nunca lo conté", comenzó diciendo Iúdica.

Y siguió: "Salvador era muy chiquito y Romina (su mujer) y yo somos huérfanos los dos. La mamá de ella falleció cuando Romi tenía 15, muy chiquita. Y Salva, que recién hablaba, le dijo un día a Ro: 'vino una señora porque yo estaba mal, era Lili'".

Entonces, el presentador de América recordó que su esposa comenzó a llorar desconsoladamente y continuó con el relato de su hijo: "'Me dio unas palmadas y me dijo que me quedara tranquilo'".

"Romina fue a buscar una foto y Salva la señaló y dijo ella es Lili... Después me explicaron que los chicos tienen eso", completó Mariano.

"A mí me pasó una fuerte también. Cuando yo era pendejo mi mamá muere, de un suicidio. Yo tenía 16, 17 años y con mi hermano teníamos la costumbre de dormir con la radio prendida. Y dos, tres días después de todo lo sucedido, pasó algo pero ninguno de los dos dijo nada", rememoró Gustavo Conti (46).

"Un día estábamos en la esquina con los pibes del barrio hablando así y mi hermano dice: '¿Saben lo que me pasó a mí? Yo estaba durmiendo y de golpe, me desperté estaba el tema de Enrique Iglesias que decía Deja que me vaya sin verte sufrir. Y a mí me había pasado lo mismo. ¡Yo no se lo había contado a nadie y a los dos nos pasó lo mismo!", confesó el actor. (Clarin)