El llanto de Santiago Maratea al contar que murió Fede, el nene de seis años por el que hizo una colecta millonaria

En las últimas horas se conoció el fallecimiento de Federico Ledezma, el nene cordobés que luchaba contra un neuroblastoma y que tuvo que viajar a Barcelona, España, para poder realizar el tratamiento. El influencer Santiago Maratea, que en su momento se puso la colecta al hombro y logró recaudar más de 40 millones de pesos para que nene de seis años pudiera viajar, comunicó la triste noticia.

En sus historias de Instagram, Maratea trató de poner en palabras sus sensaciones. Sin embargo, se lo veía visiblemente triste y no pudo contener las lágrimas en el proceso.

“Estoy triste. No sé cómo dar esta noticia y la realidad es que me gustaría no darla. Me gustaría que no fuera real”, comenzó explicando el joven. Fede, de seis años, había sido diagnosticado allá por septiembre del 2020 con neuroblastoma luego de que le detectaran un ganglio sobre la glándula suprarrenal en el riñón izquierdo.

“Ayer falleció Fede, el nene que tenía un cáncer muy raro y que ayudamos a que viajara a España”, contó Maratea, que agregó que la salud del pequeño se había agravado porque “el cáncer le había tomado los pulmones”. El influencer reveló que Fede “iba a volver a la Argentina porque la expectativa de vida era muy chica”.

La comunicación del joven continuó con una reflexión sobre este tipo de situaciones límite, en las que la muerte está más cerca de lo normal, sobre todo con los chicos. “Todas las cosas que no tienen explicación las explica la religión y me doy cuenta de que todas las creencias hacen agua cuando le preguntás por qué se mueren los nenes porque no hay una put... explicación”, señaló Maratea, angustiado.

Además, el influencer agradeció a la familia del nene, que le enseñaron “un montón sobre la fuerza y la unión”. “Me pongo triste porque como todos los que habrán sido parte un poco de esto de acompañar a Fede estarán tristes. Yo lo conocí y me enseñó muchas cosas. Para mí fue muy importante ese viaje. Y yo fui muy feliz. Me encanta hacer lo que hago”, explicó.

Asimismo, a modo de cierre, agradeció a la gente que colaboró con la causa. “Por ahí ustedes no dimensionan lo que hicieron. Nada fue en vano: les recuerdo que Fede conoció lo que es volar y lo que es el mar y estuvo buenísimo porque fue re feliz”, cerró Maratea.

Recientemente, Santiago Maratea hizo una campaña solidaria a través de sus redes sociales para ayudar al Refugio de Eli, una organización sin fines de lucro que rescata gatos y perros de la calle que está ubicada en Adrogué. La semana pasada el joven se enteró de que hubo un incendio que destruyó la casa y lanzó una iniciativa para recaudar fondos con el objetivo de construir una nueva vivienda sustentable para Eli, la señora que cuida a los animales. Gracias a la ayuda de muchas personas, el influencer pudo recaudar más de 10 millones de pesos.

Desde hace un tiempo, Santi decidió usar su enorme popularidad en las redes sociales para poder juntar dinero y brindar ayuda con fines solidarios, como cuando se puso al hombro una campaña para ayudar a Emmita, una beba de once meses que tiene Atrofia Muscular Espinal y necesitaba un medicamento que tenía un costo de dos millones de dólares para mejorar su calidad de vida.

