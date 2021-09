Carmen Barbieri reveló que Fede Bal congeló esperma para poder ser padre

Carmen Barbieri reveló las ganas que tiene de ser abuela, luego de pasar por momentos difíciles con su salud debido al COVID-19. En diálogo con Catalina Dlugi, la capocómica expresó que desea que su hijo Federico Bal tenga un bebé en un futuro cercano, pero que todavía no hay caso.

"Yo lo pasé muy feo con el coronavirus, estuve al límite, entonces imaginate lo que me pasa. Quiero un nieto, y le digo a Fede: ‘Pero dale, dame el gusto’. Él me insiste con que ya llegará el momento, pero que no ahora”, expresó Barbieri.

Federico Bal está en una relación con Sofía Aldrey, pero por estos días no hay planes de agrandar la familia. Sin embargo, él si quiere hacerlo más adelante. Por eso, tomó recaudos mientras realizaba su tratamiento contra el cáncer: congeló su esperma.

"Por consejos médicos, antes de empezar la quimio y los rayos, congeló su esperma. Obviamente, aconsejado por los médicos, lo hizo para evitar cuestiones a futuro porque el tratamiento que se hizo fue durísimo. Imaginate lo fuerte que fue que por suerte no hizo falta operar para sacar nada. Gracias a Dios desapareció el tumor", dijo Barbieri.

"Él me insiste con que ahora no es el momento de traer un hijo al mundo. ¿Pero cómo no me vas a dar un nieto? Yo casi me muero hace poco, hace seis o siete meses que casi no cuento el cuento, como decía mi papá. Entonces le pido, ahora que estoy vivita y coleando. Pero bueno, ya va a venir”, cerró con esperanza Carmen.

