Regatas volvió a fallar en el final y perdió

En partido equilibrado de principio a fin, Regatas Corrientes volvió a fallar en la definición y perdió frente a Riachuelo de La Rioja por 92 a 90 en tiempo suplementario después de igualar en 77 los 40 minutos. De esta forma, el Fantasma sumó su segunda derrota en igual cantidad de presentaciones en el Súper 20 de la Liga Nacional de Básquetbol.

La figura del partido fue Eric Flor con 23 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias. En el Fantasma se destacaron Juan Pablo Arengo con 22 puntos y Nicolás Penka Aguirre, que fue expulsado en el suplementario, con 14.

El encuentro fue tan equilibrado que la mayor diferencia que se sacaron a lo largo de los 45 minutos fue de apenas ocho puntos.

En el último cuarto, Riachuelo se escapó por 6 puntos, pero la vuelta a la cancha de Penka Aguirre le permitió a Regatas para al frente por 74 a 71. Durante las últimas pelotas los dos equipos fueron efectivos y Nicolás Paleta, con un triple, empató en 77 y forzó la prórroga.

Sin Eric Flor ni Miguel Gerlero, afuera por acumulación de faltas, los riojanos encontraron en Juan Pablo Arengo a su carta ganadora para imponerse en un complicado tiempo extra.

El tiempo suplementario tuvo como incidencia temprana la expulsión de Aguirre por un golpe sobre Leiva, quien debió dejar la cancha también por tener sangre en la ropa. Y en ese momento el que apareció para sentenciar la historia fue el ex Regatas, Juan Pablo Corbalán, quien con dos triples seguidos empujó a los suyos a ponerse 89 a 81. Regatas peleó hasta el cierre e incluso pudo empatarlo en la última acción del juego, pero Skyler Hogan no pudo definir. Pasaron dos presentaciones y Regatas no pudo ganar en el Súper 8. Mañana desde las 21.30 tendrá como rival a Instituto de Córdoba.