Una correntina entre las filas de la selección campeona mundial de pádel

Una correntina se consagró campeona mundial junto a la selección de pádel, en la categoría sub 16.

Se trata de Eunice Gauna Badaró, quien junto a otras 14 chicas, lograron el galardón para el pádel argentino.

El equipo femenino de Argentina se consagró campeón en todas las categorías sub 14, sub 16 y sub 18, un logro que no sucedía hace 9 años.

El XIII° Mundial de Pádel de Menores y Juveniles se jugó en El Torreón en México y llegó a su fin este sábado, cuando se definieron los campeonatos por equipos de selección de cada país, que se estuvo jugando por la tarde en la semana.

El Gobernador Gustavo Valdés felicitó a la selección argentina de Paddle campeona en el torneo internacional y destacó a la figura correntina entre sus filas.

"Mis felicitaciones a la Selección Argentina de pádel campeona en la categoría sub 16 en el Mundial de Menores disputado en Torreón, México, que cuenta con una gran representante de Corrientes: Eunice Gauna Badaró. El deporte local, ¡siempre arriba! " tuiteó el mandatario.