Bellas Artes inaugura la muestra Conexxiones

Conexxiones, la muestra del artista Guillermo Gómez será inaugurada el miércoles 29 de septiembre en la Sala José Negro del Museo de Bellas Artes Juan R. Vidal.

El artista se refirió Conexxiones de la siguiente manera:

l Es palabra, discurso, lenguaje

l Es aceptar al otro sin importar las diferencias

l Es unión, costumbre, cultura, diversidad

l Es recordar la historia escrita y no escrita

l Es buscar un nombre y conocer

l Es encuentro e identidad

l Es tener memoria y no olvidar

l No es interrogante, no es un símbolo, no es NN

l Es el que fue, el que está y el que será

l Porque Conexxiones somos todos.

Guillermo Gómez, nacido en San Fernando, Buenos Aires, es maestro y profesor en Artes Visuales, docente en actividad. Expone ininterrumpidamente, desde el año 1993 de manera colectiva e individual con muestras de dibujo y de pintura en diferentes formatos.

Vuelve a exponer en el Museo de Bellas Artes luego de haberlo hecho en el año 2000.

(VAE )