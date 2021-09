Apuran a la Justicia para que Nación ayude al niño que necesita un remedio de USD 2 millones

Los abogados de la familia Garau pedirán que se cumpla cuanto antes la sentencia a favor del niño correntino de un año y ocho meses que necesita el medicamento más caro del mundo. La petición la harán luego de que la Cámara de Apelaciones indicó que el fallo debe efectivizarse.

Federico Viñote, uno de los abogados, afirmó que presentarán hoy un escrito al Juzgado Federal de primera instancia solicitando el cumplimiento al Estado nacional y a la prepaga para que llegue el remedio para Nicolás Garau y puedan aplicarlo antes de que cumpla los dos años.

Mientras esperan una resolución judicial de la Cámara de Apelaciones, la sentencia resuelta por el Juzgado Federal N°1 se debe efectuar, porque está en riesgo la vida de una persona que es un derecho natural.

“El expediente está, ahora, en el Juzgado de segunda instancia entonces esperamos que en estos días se resuelva la cuestión”, indicó el abogado en diálogo con El Litoral.

La Cámara de Apelaciones decidirá si la sentencia es correcta y se verán cuestiones de fondo que podrán ser resueltas por los jueces a cargo.

Por lo general, las sentencias judiciales pueden ser apeladas y quedan suspendidas hasta que sea resuelta por un tribunal que hace efectiva o no la decisión del Juzgado de primera instancia. En está ocasión al ser urgente no hay suspensión por más que se expida a favor o no del niño correntino.

Fallo

El pasado jueves 16, la Justicia falló a favor de Nicolás Garau para que el Estado nacional se haga cargo de cubrir el 90 por ciento del costo y la obra social el 10 por ciento restante. El valor del fármaco sería de más de 2 millones de dólares.

El juez federal, Gustavo Fresneda resolvió que se adquiera el fármaco Zolgensma para el niño correntino, que padece atrofia muscular espinal (AME). El magistrado entendió los argumentos de la obra social, que había urgido que hacerse cargo implicaría que dejaría sin cobertura a sus asociados y ello provocaría la quiebra o liquidación de la entidad.

Alertó el juez: “La parte demandada debe garantizar el suministro inmediato de la medicación requerida. Ello sin perjuicio de que el Estado nacional negocie con el laboratorio el costo y financiamiento del fármaco en cuestión, en los tiempos y términos que considere pertinente”.

La AME es una enfermedad progresiva de carácter genético que daña y mata las neuronas motoras. Nicolás cumple dos años el 21 de diciembre y debe consumir el medicamento antes de esa fecha.