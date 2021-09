Marcela Tauro dio detalles de su experiencia paranormal: "Me llevó una nave"

Marcela Tauro contó en Polémica en el bar, América, el episodio que vivió hace unos años y que vinculó a la presencia de ovnis.

La integrante de la mesa de debate contó que fue llevada por una nave cuando salía de la redacción de revista Gente hace unos años y apareció misteriosamente Ranelagh, localidad del sur del Gran Buenos Aires.

“Yo tuve un episodio. Hace unos años una nave me llevó a Ranelagh cuando salía de Gente, en Azopardo y México. Iba manejando sola a eso de las tres o cuatro de la madrugada, vi una luz y no me acuerdo más nada”, indicó la periodista en el ciclo que conduce Mariano Iúdica.

Y añadió: “Lo único que me acuerdo es que mi compañero de ese momento, Beto Casella, me fue a buscar. Dicen que el auto estaba ahí pero yo estaba tirada y desnuda, pero esa parte es la que no le creo a Beto”.

Ximena Capristo la apoyó en su vivencia y contó lo que vivió en carne propia con respecto a fenómenos extraños: “Yo también tuve un episodio. En ruta 12, estábamos de gira con el micro de “Algunas mujeres a las que le cagué la vida”. Salíamos de Rosario del Tala y se hace una luz enorme muy fuerte que vimos todas las chicas”.

PrimiciasYa