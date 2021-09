La furia de Gianinna Maradona: "Los odio a todos hijos de mil pu.."

Después de 20 años de silencio Mavys Álvarez, la jovencita que fue novia de Diego Maradona en Cuba cuando tenía apenas 16 años, habló por primera vez de aquella historia de sexo, pasión, lujuria y drogas en una entrevista para América TeVé , Canal 41 de Miami, en charla con el periodista Mario J. Pentón.

Álvarez, que cuando conoció al astro tenía 16 años, dio detalles escalofriantes de la relación. Y reconoció que Maradona la introdujo en el mundo de la cocaína donde la insistió a consumir.

Tuve muchas alucinaciones. También estuve internada en el hospital porque me deshidraté. No podía ni levantarme de la cama para ir al baño", recordó.

Lo cierto es que desde las redes sociales, Gianinna Maradona explotó tras este testimonio de Mavys que sorprendió a todos.

Primero subió una foto de su papá y el mensaje: "Extrañitis aguda". Y luego reaccionó con furia: "Hijos de puta, ni la muerte les deseo, simplemente porque allá arriba le romperían las pelotas", lanzó con furia una de las hijas del Diez.

Y añadió: "No se gasten en escribirme que no me enganche, basta. Me pudrieron. Los odio a todos hijos de mil pu..".

Y en otro posteo expresó: "Cada uno siente y se imagina el Maradona que se merece".