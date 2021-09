Agustín Pichot: “El rugby tenía valores con los que nunca estuve de acuerdo”

El excapitán y medalla de bronce de Los Pumas, Agustín Pichot, afirmó que “el rugby tenía algo de los valores con los que nunca estuve a favor” y recordó que “cuando éramos chicos nos agarrábamos a piñas en Pinamar y nos parecía gracioso. No sé si era tradición, era cultura, para mí agarrarse a piñas no es una tradición: sos un tarado”.

En declaraciones al programara radial “Diario con vos”, Pichot puntualizó que “ahí había un error enorme porque un montón de cosas se naturalizaron”.

Y subrayó que “en un año se dieron dos cosas importantes, como el asesinato de Fernando Báez Sosa y los desafortunados tuits del excapitán de Los Pumas, Pablo Matera.

Pichot fustigó a los atacantes del joven Báez Sosa, que fue golpeado a la salida de un local nocturno en Villa Gesell por rugbiers, lo que le ocasionó la muerte, y también opinó sobre los mensajes de Twitter de Matera y su impacto en Los Pumas.

“Yo creo que todo tiene que ver, ya que todo lo que pasa alrededor de un equipo de trabajo impacta. De alguna manera influyó porque Matera perdió la capitanía. Son pequeñas cosas que afectan al estado de un equipo”, afirmó.

Pichot se refirió a la mala actuación de Los Pumas en el actual torneo Championship, en el que perdieron los cinco partidos que jugaron, y admitió que “me cuesta y siempre me costó ser objetivo con el equipo. No sé por qué será. El otro día me levanté a verlos y la verdad, no sé que decirte”.