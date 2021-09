Las diferencias que hay que sortear

Por Leticia Oraisón de Turpín

Especial para El Litoral

Se habla, todos hablamos en realidad, de integración, de no diferenciar ni excluir a nadie por razones de raza, nacionalidad, política o religión. Sin embargo, no podemos decir que somos iguales, porque cada uno decide, opta, por establecer las diferencias, y éstas se dan sobre todo en las conductas y en los valores que se mantienen, se sostienen y defienden, y esto es mucho más significativo que las posiciones materiales, sociales, políticas y/o de origen, porque están íntimamente relacionadas con el ejercicio de la libertad interior.

Entonces, soy partidaria de establecer estas diferencias porque creo que Aristóteles tenía razón cuando decía “que es igual de injusto tratar desigualmente a iguales, que tratar igualmente a desiguales”. Pensemos un minutito y analicemos.

Por ejemplo: no es posible que el voto universal se siga sosteniendo, cuando hay una población rehén del poder de turno que está condicionada en su decisión de elegir, porque está sostenida y mantenida por dadivas, limosnas y promesas que las encadenan. Además de la deficiente o nula educación que se les brinda y pone a disposición.

Definitivamente, no puede votar con libertad el que no conoce realmente lo que es ser libre y no conoce todas las opciones que le ofrece la vida, porque no goza de todas las oportunidades, no tiene el menú completo, está limitado y nadie lo incentiva a la mejora que le daría la educación completa (según la supuesta obligatoriedad educativa).

A más educación más conocimiento, a más conocimiento más pensamiento crítico, y a más pensamiento crítico más libertad.

No puede elegir con libertad quién es esclavo de su ignorancia. Y el pueblo ignorante es inocente, pero debe ser liberado y esto solo se consigue con educación, con verdadera educación pública de calidad que hoy solapadamente le está siendo negada por degradación institucional de los programas escolares. Porque innegablemente la escuela pública en general está siendo destruida por los mismos que se quieren adueñar de la gente.

Definitivamente no somos iguales, porque no se les da a todos las mismas oportunidades de aprendizaje, y hasta que esto no vuelva a ser así, no podemos fingir igualdad.

Y ciertamente, si los votantes no estamos todos mínimamente preparados para elegir a los dirigentes, los resultados no serán jamás justos y acertados, porque habrá captación y cooptación de incautos.

Incentivemos la educación, dándole sentido práctico con las votaciones, exigiendo con nuevas legislaciones, que para participar electoralmente, aunque sea cómo votante, hay que tener el secundario completo. En la Argentina la educación es gratuita y obligatoria y se educa “el que quiere” (aunque sea obligatoria) porque no se exige su cumplimentación. Y si para votar se exige tener el secundario terminado (que reitero es obligatorio por ley) se deberá exigir también a los postulantes a cargos públicos, que tengan títulos académicos superiores, para asegurar una buena e inteligente gestión gubernamental. Es hora de terminar con los acomodos, la incompetencia e improvisación, que lleva a la corrupción porque no se es apto, preparado, idóneo, hábil y capaz, porque definitivamente no puede ser guía, ni ejemplo, ni testimonio de esfuerzo, de empeño, de creatividad, quién no pasó por la fragua de la vivencia del sacrificio y la determinación de mejorarse.

El país necesita personas que empujen, que lideren, que enseñen, que guíen y abran las fronteras del conocimiento para todos, siendo locomotoras y no vagones de cola.

Lo que propongo no es selectivo ni discriminatorio, es obligar a decidirse a ser iguales de verdad, pero con preparación, estudio y esfuerzo, para intentar calificar todos iguales en capacidad de evaluación y critica libre y autónoma, rompiendo las cadenas que algunos todavía tienen.