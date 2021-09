Con varios cambios, Boca visitará a Rosario Central

Boca realizó este viernes su último entrenamiento antes de viajar a Rosario, donde mañana enfrentará a Central desde las 20.15, por la fecha 10 de la Liga Profesional, donde el equipo de Sebastián Battaglia buscará un triunfo que le permita acercarse a la pelea por el campeonato, luego de un irregular inicio en el certamen local.

En el Complejo Pedro Pompilio, el DT no confirmó la formación para jugar en el Gigante de Arroyito, pero volvió a realizar trabajos con los once que probó en la jornada de ayer, por lo que se insinúa que Boca tendrá cuatro variantes en el once, teniendo en cuenta los que arrancaron ante Racing, el domingo pasado.

La primera variante será obligada: Marcelo Weigandt será titular en el lateral derecho por Luis Advíncula, que está con la Selección de Perú por la fecha FIFA. En tanto, Battaglia volverá a variar en el mediocampista central, poniendo a Jorman Campuzano en lugar de Rolón, y cerca del colombiano ingresará Cristian Medina por Aaron Molinas. Por último, en ataque vuelve Norberto Briasco, que será titular reemplazando a Cristian Pavón.

En consecuencia, los once serán: Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Jorman Campuzano; Cristian Medina, Agustín Almendra, Juan Ramírez; Norberto Briasco y Luis Vázquez.

TyC Sports