Internaron a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand no se sintió bien y su médico de cabecera asistió a su domicilio este jueves por la mañana, según detallaron medios porteños.

Luego de las pruebas de rutina, decidió trasladarla al Mater Dei para seguir el cuadro y realizarle estudios cardiológicos.

En este momento, la diva se encuentra internada y acompañada por su nieta Juana Viale, quien está atenta a su estado de salud.

En agosto tuvo su última aparición televisiva cuando le dieron permiso para volver a la conducción, al menos por una noche. “Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, dijo la diva en su discurso cuando abrió su programa.

“Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”, agregó la diva, que lució un vestido en tonalidad rosa pastel, uno de los tres vestuarios que había preparado el diseñado Claudio Cosano.

