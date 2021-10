El fuerte pedido de Eduardo Duhalde a Corrientes en la presentación de su libro

El expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, llegó a Corrientes invitado por el gobernador Gustavo Valdés para presentar su último libro: "America Latina. Por una tierra para todos".

Fue la primera presentación oficial de la obra y se realizó desde el salón auditorio Julián Zini, en el nuevo centro administrativo de Corrientes, ubicado en Elias Abad y la Ex vía.

Ante funcionarios y exgobernadores, Duhalde contó que llamó a Valdés para felicitarlo por su contundente victoria electoral."Esa cantidad de votos solo se logra construyendo puentes, con unidad y trabajando para la gente", dijo y agregó: "Apenas lo llamé me ofreció venir a presentar el libro en Corrientes y quedé maravillado de muchas cosas que me enteré y no sabía de la provincia: algunas las supe por el propio Valdés y otras las confirmé por gente de mi partido, porque como sabrán soy justicialista".

Ante el auditorio, Duhalde se dirigió a Valdés y al intendente Eduardo Tassano y les pidió: "No pueden haber correntinos que no sean propietarios (de tierras). Háganme caso, sale más barato que la gente sea propietaria".

Después solo miró a Tassano. "Le tengo fe a este intendente. Hagame caso. No pueden haber correntinos que no sean propietarios. Te tengo fe. Implementalo".

El expresidente insistió en la idea matriz de su libro: que cada ciudadano tenga su tierra para producir. "El problema de Argentina no es cuanto debe. El problema es lo que no produce", subayó.

Y sentenció: "Tenemos un pueblo muy bueno. Pero políticas muy malas".