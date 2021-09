 Apareció la moza con la que Benjamín Vicuña habría engañado a la China Suárez

El inusitado escándalo que involucra a Benjamín Vicuña (42) y una mesera de Córdoba con quien habría engañado a Eugenia "La China" Suárez (29) en 2019 sigue sumando capítulos, ya que apareció la supuesta tercera en discordia.

Luego de que el actor le enviara una carta documento a Estefanía Berardi (31), la panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine, lunes a viernes a las 10.30) que confirmó la supuesta infidelidad, la camarera brindó su palabra.

"Finalmente hablé con la moza, que ya no vive en el país, se fue a Brasil", comenzó diciendo este jueves Ángel de Brito (45) en Los Ángeles de la Mañana (El Trece, lunes a viernes a las 11).

Entonces el periodista recordó los dichos de Berardi, quien sentada en su programa aseguró que hace dos años, el chileno se "levantó" a la moza de una pizzería en Córdoba cuando estaba de gira por una obra teatral que compartía con Fernán Mirás (52).

"Dijo que fueron a comer a una pizzería, están las fotos, ella tenía entonces 22 años y se la habría llevado al hotel a pasar la noche". agregó el conductor.

Marianela, la joven en cuestión, le escribió al presentador y le dijo: "Te mando este mensaje para aclarar lo sucedido respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno. De mi boca, y de forma consciente, no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva".

"No estoy a favor de chismes ni rumores, lo encuentro una forma de comunicación de muy baja vibración. Creo, apoyo, vivencio y comparto otras formas de comunicación que generan amor, compasión, paz, alegría, empatía", aseguró la supuesta tercera en discordia.

"Por ende mi actuar y mi hablar irán siempre direccionados a ese tipo de vibración, deseo luz a toda esa situación, transmutación, perdón, cura. Gracias", concluyó la joven.

"Ay, es Ivana Nadal, es una Osho de cabotaje", opinó Cinthia Fernández sobre la mesera a causa de los términos que utilizó en su mensaje para Ángel de Brito.

Cómo se descubrió el supuesto affaire de Vicuña y la moza

De acuerdo al relato de Estefanía Berardi que también fue tratado en LAM, tras el presunto encuentro íntimo, el actor chileno le habría dado su número de teléfono a Marianela. Cuando ella al día siguiente quiso mostrarle a sus compañeros de la pizzería que lo tenía agendado, se dio cuenta de que la había bloqueado.

Debido a esto, Marianela habría decidido escribirle a la China Suárez "para darle detalles físicos" de Benjamín Vicuña.

"Mucha transmutación y mucha paz pero termina confirmando que algo pasó, porque si no decís 'es mentira' y se acabó, o ni ponés nada", opinó De Brito ante el silencio y el peculiar mensaje de la mujer con la que Vicuña le habría sido infiel a la madre de sus hijos más pequeños, Magnolia (3) y Amancio (1).

Benjamín Vicuña le mandó un mensaje con una especie de carta documento a Estefanía Berardi, pero luego su representante, Jorge Hernández, confirmó que le iniciarán acciones legales por "afirmaciones falsas".

Por su parte, el abogado de la exparticipante de Combate (El Nueve), Martín Leguizamón​, opinó que Vicuña está intimidando y amenazando a su clienta.

Desmentida en las redes

Horas después de comunicarse con la producción de LAM vía WhatsApp, y al ver que el tema crecía en los programas de televisión y en las redes sociales, Marianela decidió publicar una historia en su cuenta de Instagram, para dar su veredicto.

"Hola, no me gusta estar en medio de todo esto. Lo que están diciendo NO ES CIERTO. Nunca pasó nada con Benjamín Vicuña más que coincidir en mi lugar de trabajo. Aclaro para terminar con este tema", publicó. (Clarín)