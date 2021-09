Escándalo con Dady Brieva en un restaurante: Mariela Anchipi relató la tremenda situación que vivió junto al humorista y sus hijos

La pareja del humorista Dady Brieva, Mariela Anchipi, dio a conocer una tremenda situación que vivió con su pareja y sus hijos en un restaurant de Buenos Aires. Según relató la bailarina, el humorista fue increpado por una señora y esta le deseó la muerte a gritos al frente de sus hijos Felipe (10) y Rosario (8).

Durante una entrevista en el programa radial Agarrate Catalina, La Chipi dijo que el popular actor -de reconocida militancia peronista- fue atacado por por una señora. “Pongamos en contexto: mi marido dice muchas cosas que pueden haber molestado a alguien, pero lo dice en un contexto de humor o exageración. Él se hace cargo, pero no somos funcionarios ni empleados públicos, no es nuestro deber marcar un ejemplo ni nada. Él trabaja con el humor y la exageración, te puede gustar o no”, sostuvo la Anchipi.

“La señora le dijo algo como ‘por qué no te morís’, algo así. ahí adelante de los hijos, un montón”, contó indignada la esposa de Dady Brieva. “Me parece muy loco, es como que necesitan odiar a las personas y mostrarlo. Pasar por semejante papelón”, agregó Mariela, que luego reveló cómo maneja con sus hijos este tipo de situaciones vinculadas a la exposición pública.

“Con nuestros hijos hablamos un montón, tuvieron que madurar muchas cosas antes de tiempo, y saben que son hijos de personas públicas. Mi hija es amiga de la hija de un futbolista de la Selección y comparten eso, aunque sea desde otro lugar el fútbol también es criticado y expuesto”, explicó.

Hace unos días Dady Brieva había sido noticia por un elogio sorpresivo que le dedicó al periodista Jorge Lanata. ”¿Alguna vez admiraste a Lanata?”, quiso saber Rodrigo Lussich cuando el ex Midachi visitó el programa Intrusos. “Sí, me gusta la estética medio gitana que tiene él. Cuando fue a hacer el Maipo me gustó que no esté en el lugar cómodo”, declaró el invitado. “Después nos subimos arriba de un ring y nos cag.... a trompadas, pero es un personaje que creo que no va a pasar desapercibido en la historia”, completó.

Recordemos que la entrevista a Mariela La Chipi Anchipi se dio en el marco de su eliminación de La Academia, de ShowMatch, el lunes pasado. Fue por decisión del público que, por el 58,7 por ciento de los votos, prefirió dejar en carrera en el programa de Marcelo Tinelli a Lio Ferro y Camila Lonigro.

“La experiencia fue buenísima. No me fui enojada, pero me parecía necesario aclarar que lo que hicimos en cuatro días estaba más que logrado. Me pareció que la devolución fue con falta de respeto y eso es innecesario”, dijo la ahora ex participante en referencia a las devoluciones de los jurados.

Tras remarcar que ella conoce muy bien cuáles son las reglas del juego, señaló: “Pueden no haberme elegido por mil cosas, pero no porque no era una performance lograda. En eso no estoy de acuerdo”.

Consultada acerca de cómo lo vio Dady, afirmó entre risas: “Él es terrible. Me tocan a mí y quiere matar a alguien. Es extremo, sabemos que maneja un sin filtro impresionante en la vida. Trabaja de eso, de la exageración en sus comentarios. Por eso mucha gente lo quiere”, completó.

Infobae