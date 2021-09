Francisco Benítez se consagró como el gran ganador de “La Voz Argentina” y fue papá

Por votación del público, Francisco Benítez, integrante del equipo de Soledad Pastorutti, se consagró como ganador de la edición 2021 de La Voz Argentina (Telefe).

"Gracias...", se limitó a decir el cordobés, que quebró en llanto y se abrazó con todos sus compañeros y coaches. Por el triunfo, Francisco se hizo acreedor de un millón y medio de pesos.

"No lo puedo creer. Sinceramente no lo puedo creer. No me esperaba esto", reconoció luego el ganador, que contó que con el dinero del premio planea construir su casa propia.

En el segundo lugar quedó Luz Gaggi (27.9%), seguida por Nicolás Olmedo (14,4%) y Ezequiel Pedraza (13,4%). Según anunció Marley, la definición contó con más de 4,6 millones de votos, cifra record para la televisión argentina.

Fue papá al otro día

A menos de 24 horas de darse a conocer que Francisco Benítez, el joven cordobés de 22 años, es el ganador de La Voz Argentina, su novia, Rocío, dio a luz a Ciro.

"Nació el hijo de Francisco", escribió la panelista Noe Antonelli en su Twitter, dando a conocer la feliz noticia, junto a una foto de la flamante mamá con su bebé recién nacido a su lado.

Este 6 de septiembre, la novia de Francísco Benítez comenzó con el trabajo de parto en una Clínica de Colonia Tirolesa, localidad de Córdoba en la que viven.