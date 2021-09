Fuerte frase de Sabrina Rojas sobre su relación con Luciano Castro

Sabrina Rojas se separó de Luciano Castro, papá de sus dos hijos, y admitió que la está pasando bien con Tucu López. Aunque disfruta de su presente, no le da las espalda a su separación del actor.

Muy reflexiva, la modelo aclaró que con Luciano tomaron en conjunto la decisión de no seguir en pareja y que cuando se dio cuenta de que ya la había remado mucho se animó a parar la pelota.

"Fueron muchas charlas. No hubo una propuesta, sino una conclusión en conjunto. Muchas veces uno lo evita y se estira todo por la familia, pero está bueno poder sincerarse", comenzó diciendo en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina, en la nota de tapa que protagoniza.

Y con una fuerte frase remarcó que apostó en muchísimas oportunidades a su relación con Luciano: "Me doy cuenta de que al padre de mis hijos le di muchas más oportunidades que a cualquier amor y cuando no fluye lo mejor es parar".

En ese punto, además de subrayar que cree que la mejor decisión es no seguir intentando cuando las relaciones no avanzan, aclaró que su ex siempre será parte de su familia y que cuenta con ella de por vida.