Matías Núñez hizo realidad un sueño

Su buena producción en el Torneo Federal de básquetbol con el plantel de la Liga de Desarrollo, le permitió a Matías Núñez ganarse un lugar en el equipo de la Liga Nacional y hoy forma parte de la pretemporada en Comunicaciones de Mercedes.

“Después de estar tres años en Saladas jugando el Federal me llamaron del club y me vine. Comunicaciones apostó por mí y aquí estoy aprovechando esta oportunidad que me están brindado. Espero no defraudar a los dirigentes ni a nadie”, relató el jugador de 21 años.

“El salto de categoría es algo soñado y muy grande porque cambia el nivel de ejecución de un montón de cosas. En el Federal se ven muchas cosas y acá se juega a un ritmo diferente. Debo adaptarme a muchos cambios, la situación de juego y todo lo que ello conlleva”, agregó el escolta.

El entrenador Ariel Rearte lo observó y sus números, promedió 20 puntos en poco más de 25 minutos en cancha, durante el Federal lo convencieron de llamarlo para el equipo superior.

“Para mí estar en un plantel profesional de Liga Nacional es un sueño que tenía desde muy chico. Por eso estoy disfrutando primero, pero entrenando fuerte y duro que es lo que pide la categoría”.

“Siempre supe que esto era por lo que tenía que venir”, remarcó en una parte de la charla. “Estuve un año parado y cuando llegué para jugar el Federal lo hice con otra mentalidad, sabiendo que si hacía las cosas bien iba a tener la chance de estar en el equipo de Liga. Hoy disfruto de esto y agradezco al cuerpo técnico que confió en mí, a los dirigentes y al grupo humano que estamos armando”.

La entidad mercedeña formó para esta temporada un equipo casi nuevo, solo siguen Lucas Guerra y Jordan Adams. Para Matías el grupo que empezó a trabajar “es muy bueno, son excelentes personas fuera de la cancha que es lo importante para que uno este cómodo dentro del equipo. Si uno necesita un consejo te lo dan así que la verdad que el grupo humano que se está formando es muy bueno”.

Por último tuvo palabras de agradecimiento para Comunicaciones: “Desde el primer día que llegué, a mi familia y a mí, nos hicieron sentir muy cómodos, eso es muy importante para el jugador porque si está bien eso se nota adentro de la cancha. Y a la gente de la ciudad le digo que nosotros confiamos en el trabajo que estamos haciendo, esperamos no defraudar”.