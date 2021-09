Barassi y la obesidad: "Me quiero demasiado a mí mismo, incluso con este cuerpo"

Darío Barassi, de gran presente al frente del programa 100 argentinos dicen, El Trece, habló como nunca de su lucha contra el sobrepeso en charla con La Nación.

“Soy seguro, quiero a mi cuerpo y me siento cómodo. He sido un tipo conquistador y seductor, no tengo mambos al respecto. Sin embargo, no me gusta hacer apología de la obesidad, porque mi cuerpo es un cuerpo enfermo, aunque no tenga problemas de salud. Si bien tengo un cuerpo real, es un cuerpo con un sobrepeso importante”, afirmó el conductor, padre de Emilia, sobre este tema.

Y añadió firme: “Soy una persona obesa y no levanto la bandera diciendo que eso está bien. Soy de la bandera de la salubridad y por ese camino voy. Hago bastante terapia, consulto al nutricionista, no soy un relajado con el tema. De todos modos, siempre pregono que no hay que seguir estereotipos y ser fiel a uno mismo”.

“Entre humilde y egocéntrico, soy esto último, me quiero demasiado a mí mismo, incluso con este cuerpo. No es necesario el cuerpo ideal para cumplir todo lo que se desea en la vida. De todos modos, ya tengo treinta y pico y soy padre, y a pesar de que mis análisis den bien, entiendo que no es sano”, reconoció Darío.

Y finalizó: “Es una meta estar sano y poder permanecer en esta tierra el mayor tiempo posible. Quiero estar cuando mi hija se reciba, se case y se compre su primer departamento”.

