El fuerte descargo de un funcionario al que vincularon con operativos judiciales

La ciudad correntina de Goya se ve conmocionada este martes por una serie de operativos de la Gendarmería Nacional orientados por la Justicia Federal y en medio de los movimientos, una versión sobre funcionarios involucrados recalentó el escenario.

Uno de los supuestos hombres vinculados al asunto desmintió en forma tajante su participación en los procedimientos y anunció acciones legales contra quienes difundieron su nombre vinculado con lo que consideró "algo que nunca sucedió".

Se trata del jefe de la Unidad de Gestión Local de Pami en Goya, Nicolás Daveta, quien a través de sus redes sociales se despegó en forma categórica de los allanamientos y reclamó enfáticamente responsabilidad en la difusión de versiones.

A continuación el descargo del funcionario, aparecido en la tarde de este martes en su cuenta personal de Facebook.

"Que feo es aclarar algo que nunca sucedió, que feo es estar en boca de toda la ciudad, por audios de gente llena de odio y malas intenciones, sin ningún tipo de fundamento ni pruebas. Es por ello que averigüe quiénes fueron los artífices de diseminar esa información falsa, ensuciando y dañando mi honor, mi nombre, y el de mis compañeros, sin ningún tipo de fundamentos, ni mucho menos pruebas, por ello adoptare todas las medidas legales que me ampara e iré hasta las últimas consecuencias, así este tipo de cosas no ocurran más conmigo, ni con nadie!

Vivo en la casa de mi familia, de toda la vida, los que me conocen saben quien soy. Agradezco a todos y cada uno que se preocuparon por semejante acusación y a cada uno que reenvío sin saber o lo hizo por que lo recibió, y le pareció un chisme “picante” les pido que compartan esto, que no hubo ni habrá absolutamente nada de todo eso que dicen.

Aclaró nuevamente algo que no sucedió, primero xq soy funcionario público, segundo por que soy hijo, hermano, y tengo mucha gente que me conoce, tercero en mi caso no tengo hijos, mis compañeros si, seamos más humanos y dimensiónenos el daño que se ocasiona, cuarto pido que existan límites, principios, y sobretodo seamos buenas personas, este tipo de cosas hacen mucho daño a uno, pero principalmente a toda la gente que lo rodea.

Vivamos sin rencores, sin odio, sepamos respetar las diferencias en esta sociedad con este tipo de acciones y violencia no vamos a ningún lado!"