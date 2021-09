Corrientes: se deberá modificar la partida de nacimiento para obtener el DNI no binario

Ya se puede tramitar el DNI no binario en Corrientes. Pero, según informaron fuentes oficiales, quienes quieran modificar el documento a ese género (se incorpora como nomenclatura la X, que se sumó a la F de femenino y M de masculino) deberán primero modificar la partida de nacimiento. La iniciativa surgió con la idea de garantizar el derecho a la identidad de género de personas que no se autoperciben ni varones ni mujeres.

El director del Registro Civil de Corrientes, Pablo Cano, informó a El Litoral que hubo consultas para realizar los trámites pero que no se concretó, hasta el momento, ningún cambio de género.

“Nosotros prevenimos con antelación que el género no binario no está aceptado en la mayoría de los países, es decir, el pasaporte con ese género no le va a servir para viajar a todo el mundo. Son muy pocos los países que lo aceptan. Por ese motivo, muchas veces lo piensan bien y no terminan concretando el trámite”, afirmó.

Cano confirmó que el Registro Nacional de Personas (Renaper), con sede en Buenos Aires, realiza documentos directamente sin el cambio de género en la partida.

“Eso representa un problema porque“para hacer el DNI primero hay que cambiar el género en la partida de nacimiento para que coincida con el nuevo documento. Se llegó a esa conclusión tras una reunión del Consejo Federal”.

Las autoridades informaron que es fundamental primero hacer la solicitud por el cambio de género, llenar un formulario para comenzar con el trámite administrativo y proceder a obtener una nueva partida de nacimiento para luego hacer el documento de identidad.

Entrega de documentos

El funcionario a cargo del Registro Civil explicó que desde el Renaper enviaron una nueva actualización y ahora la demora en el trámite del documento de identidad es de 15 días desde el último viernes. Anteriormente, por la pandemia del coronavirus, habían sido 30 días.

“El plazo de confección y envío (del DNI) no depende de nosotros, sino de Renaper, porque la identificación tanto de pasaporte como de documentos tiene la exclusividad en Buenos Aires y son quienes envían por domicilio”, afirmó Cano y dijo que “ellos envían al correo para que se entregue en el domicilio y cuando no encuentran a la persona en su vivienda devuelven a la entidad y éste envía a donde se realizó el trámite”,

Trámites presenciales

En la mañana de ayer, se registraron algunas quejas en cuanto a la espera en la atención al público en el Registro Civil de Capital. En ese sentido, Cano aclaró que todavía se están entregando los turnos solo a través de la web y que por ahora no hay turnos personales en el lugar. “Lo que sucede es que va gente sin turno y quiere ser atendida, si queda lugar luego de las personas con turno se las atiende, pero no siempre sucede”, indicó.

Y explicó: “Por lo general, las personas que son atendidas sin turno se debe a la cancelación de los que sí tenían, también depende de la cantidad de personal que tengamos en ese momento. Existen licencias por covid-19 que merma mucho el personal de atención al público. En este momento, tenemos 16 personas menos solo por coronavirus”.

Además, informó que las personas sin turno en principio no serán atendidas, pero que se está evaluando volver a entregar turnos presenciales.

“Hicimos unas reuniones para ver si podemos incrementar la atención y podemos entregar algunos turnos personales en la mañana, la semana que viene seguramente comenzaremos, aunque todavía estamos analizando en qué momento se realizarán. Esto está relacionado con la fase 5”, resaltó Cano.