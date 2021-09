Fuerte carta de un diputado correntino al que involucraron con un caso judicial

Con el escándalo judicial por una causa de presunta trata y delitos informáticos en punto de ebullición en la ciudad de Goya, un diputado provincial que fue relacionado con el caso a través de versiones extraoficiales realizó este miércoles un fuerte descargo a través de un comunicado distribuido a la prensa.

El diputado provincial del Partido Justicialista, Marcos Bassi dio a conocer este miércoles una carta pública en la que habló por primera vez sobre lo que consideró un "mito que lo relaciona falsamente con las drogas".

Asimismo pidió "responsabilidad a periodistas y políticos que forman opinión en la sociedad".

Carta abierta

Gente muy cercana y querida me recomendó que salga a contestar. Después de escuchar distintos disparates y cantidades de mentiras, llenas de odio y con total mala intención; seguía pensando que no valía la pena porque aquellos que actúan de mala fe no van a cambiar.

Finalmente me decidí a hacerlo porque desde hace años se me quiere involucrar en situaciones vinculadas a las drogas o similares para dañar, golpear y destruir, buscando instalar en el imaginario popular esa imagen sobre mi persona.

En estos años escuché y leí de todo. Si, absolutamente de todo y sin límite alguno. Desde "narquito", "drogadicto", "está en la falopa", "vende droga", etc., etc. Comentarios cargados de bronca y mentiras, sin sustento de ningún tipo.

Quizás lo más grave de todo es que, muchas veces, salieron de dirigentes políticos o periodistas, quienes tienen el deber, la responsabilidad y la obligación (al menos moral) de actuar con prudencia y chequear la veracidad de los hechos, sabiendo que sus palabras crean opinión. En el caso de los periodistas, porque sus mensajes se multiplican y llegan a cada hogar como referencia. Y en el caso de la dirigencia política, porque en muchos casos la ciudadanía se refleja en nosotros o se siente representada, y las palabras tienen un peso importante.

Podría hacer un párrafo aparte para los cobardes que deciden mandar audios, videos o mensajes, inventando sólo para lastimar. Sin pensar jamás que atrás de cada persona hay una familia y amigos que sufren con este tipo de acusaciones.

Yo elegí el camino de la política hace muchos años y lo sigo eligiendo una y mil veces. Con aciertos y errores, como todos, pero convencido de lo que hago. Y por sobre todas las cosas, actuando siempre como pienso y pensando siempre como actúo.

Nada ni nadie va a cambiar este camino que elegí, porque es lo que me hace bien y me llena el alma.

Soy un militante del peronismo y eso no va a cambiar jamás. Ganar o perder elecciones es totalmente circunstancial; pero las convicciones y la dignidad de estar siempre en la misma vereda son una victoria para siempre.

Aquellos trolls pagos por un sector de la política que están llenos de odio y que cuando lean estas palabras van a salir a decir barbaridades: no se gasten. No son para ustedes estas líneas. A ustedes los invito a recurrir a la justicia, en donde se deben presentar las acusaciones reales y en la que nunca se me ha acusado de ningún delito de este tipo. Es más, esta vez hay varios a los que vamos a invitar formalmente a los tribunales, tenemos pruebas y testigos suficientes para accionar legalmente, tiene que haber un límite en todo esto.

Esta carta abierta es para la gente que quiere saber la verdad, la que se mueve en la vida con buenas intenciones, la que ejercita la empatía, conoce a mi familia de toda la vida y sabe quiénes somos.

El amor siempre vence al odio. A veces parece que la justicia no llega nunca, pero más temprano que tarde, llegará.

Especialmente agradecido con todos los que, a lo largo de estos años, me hicieron llegar su solidaridad ante los distintos hechos de difamación.

Marcos Bassi