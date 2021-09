El duro presente económico del Mini de Duro de domar: sin ahorros y venta ambulante

Juan Carlos Velázquez saltó a la fama hace unos años como el Mini en el programa Duro de domar, que animaba Roberto Pettinato y luego Daniel Tognetti.

Lo cierto es que hace tiempo que no se ve en pantalla y la pandemia lo terminó de afectar por completo en cuanto al trabajo y lo económico.

“La gente me pregunta qué pasa que no estoy en la televisión. Parece que los productores se han olvidado de mi, ese es el tema”, lanzó el actor en diálogo con Mitre Live.

Y remarcó sobre su presente: “Estaba haciendo teatro y con todo esto que recién se está abriendo, por ahora no estoy haciendo nada de nada. Estoy vendiendo lámparas, cables, todo lo que es eléctrico para los comercios, kioscos, almacenes y algunos supermercados".

Juan Carlos amplió: "Trato de estar en contacto con la gente para hacer algo además, porque es muy difícil no caer en la pereza, en la depresión. Me piden sacarse fotos y no hay problemas. Me preguntan qué estoy haciendo y cuando les cuento que voy por los negocios vendiendo lámparas me piden verlas y me compran. Eso me gusta porque si les vendo a ellos no tengo que andar después tan cargado y ese día termino más rápido”.

Y en lo sentimental y familiar, contó cómo se encuentra: “Fue bastante duro, estoy viviendo con mi mamá y mis hermanos, gracias a dios ellos trabajan y me dan una mano, me ayudan a pagar la tarjeta ya que a veces no tenía ni para pagar la tarjeta”, contó y aseguró que le dio de baja a varias tarjetas que tenía: “Es lindo gastar pero después hay que pagarlas entonces decidí ya no tener más para frenarlo. Además pude cobrar algunas cosas que me debían y gracias a dios estoy libre, sin deudas”.

“El IFE de diez mil pesos lo cobré una sola vez y después no cobre más. Tuve mis ahorros y con eso me mantuve bastante hasta que se me acabaron. Tenía ahorros bastante importantes de las épocas en las que trabajaba bien”, concluyó el Mini.

PrimiciasYa