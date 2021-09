Joa, hijo del “Gringo” Sheridan, estrenó “Su antigua y sabia voz”

El 8 de septiembre de 1989 en la localidad de Bella Vista, el río Paraná dejaba en silencio a parte de una generación chamamecera. A 32 años de la tragedia que acalló las voces de talentosos exponentes del género, Joaquín Sheridan estrena en plataformas digitales “Su antigua y sabia voz”

Joaquín Adán Sheridan es músico, correntino, y comparte con su padre, “Gringo” Sheridan, más que el nombre. La música corre por sus venas y viene proponiendo sus creaciones desde hace ya un tiempo. Primero con el trío Temporal, posteriormente en dúo con Florencia Sandoval, y en la actualidad de forma solista.

Desde la canción de autor hasta la música de raíz, pasando por la electrónica y música instrumental, Joa Sheridan se desenvuelve con argumento entre un género y otro. “Su antigua y sabia voz” es un tema que ve la luz ya en plataformas digitales, y aborda desde su sensibilidad un tema tan caro a la cultura correntina como lo fue la tragedia y pérdida de esa generación chamamecera.

“La canción la compuse los últimos días de enero en Buenos Aires, y la grabé en Mar del Plata, estando de vacaciones. Simplemente agarré la guitarra y elegí al azar dos acordes y como de costumbre lo convertí en un loop.

“Lo primero que me salió fue ‘hubo un día que no fue’… Pensé en tantos días o situaciones que debieran hacer sido y no sucedieron, y si bien la temática del accidente nunca fue un factor de inspiración para componer algo, elegí ese hecho desafortunado que es personal y no solo toca a mi familia sino a varias, y decidí hacerlo canción”, explica Joa.

“Creo en el efecto de resiliencia a través del arte y en la fuerte herramienta de la música para decir algo. Creo que la oportunidad de grabar en enero y en Mar del Plata no fueron casuales porque se dio justo todo sin planear, como en una suerte de oportunidad única”.

En el tema participan Flor Valdez y Julián Rosini. “Admiro el trabajo que Julián Rosini y Flor Valdez hicieron en su disco ‘Instantáneas para violín y piano’ y el hecho de que ellos hayan dado vida a ‘Su antigua y sabía voz’ le dio el toque especial que la canción necesitaba; el violín de Flor y la producción musical de Julián son una demostración de excelencia en su trabajo”, finaliza Joa.

“Su antigua y sabia voz” se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

