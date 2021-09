Un concejal denunció a un exdiputado correntino por amenaza de muerte

El concejal de la ciudad correntina de Goya Pablo Ibáñez, denunció este jueves al exdiputado nacional Oscar Macías por amenazas de muerte, luego de protagonizar un escandaloso episodio.

De acuerdo con la denuncia formulada por Ibáñez, Macías, exdiputado nacional del Frente para la Victoria y dirigente del peronismo en Goya, lo increpó en tono violento en reclamo de un puesto laboral en el Concejo Deliberante de esa ciudad.

"QUE NO TE VEA POR LA CALLE QUE TE VOY A PASAR POR ARRIBA CON LA CAMIONETA, TE VOY HACER LA VIDA IMPOSIBLE, TE VOY ARRANCAR LA CABEZA, son algunas de las palabras que recuerdo entre tantas otras", indicó el edil en la denuncia presentada este jueves en sede judicial y a la que ellitoral.com.ar tuvo acceso.

Según explicó, Macías llevó adelante el amedrentamiento en el estudio jurídico particular de Ibáñez, donde el exlegislador acudió junto a su pareja, Sabrina Giselle Coronel.

La gravedad del caso, según puntualizó el denunciante, comprende a un hijo del concejal.

"Lo cierto es que no iba a radicar la denuncia pero en el día de la fecha, el hijo de mi pareja, el cual se crio desde los dos años conmigo, hoy tiene 9 años, me cuenta y cuenta a la familia que tiene temor por mi vida, pues él había escuchado todas las amenazas que recibí, ya que en se encontraba pronto a abrir la puerta que contacta el estudio con mi vivienda y por ende escucho todo lo acontecido. Dicho hecho le ha generado un trauma que para un niño de 9 años es grave y no permisible que un padre deje pasar por alto este tipo de amenazas, más aun siendo un funcionario público", indica el planteo judicial.

Así es que ofreció como pruebas los registros de cámaras de seguridad en las que se verifica la llegada y permanencia de las personas denunciadas y el testimonio en Cámara Gesell del menor de edad mencionado en la denuncia.

En tanto que requirió a las autoridades que se ordene una medida cautelar de restricción de acercamiento de ambos denunciados, "a mi persona y mi familia, ya sea en todos los lugares de trabajo o donde habitualmente me manejo solo o con mi grupo familiar", expresó.