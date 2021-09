El susto de un famoso chef de la TV cuando los carpinchos se asomaron por su ventana

Desde hace varias semanas que los carpinchos invadieron Nordelta y los habitantes del lugar están alertas ya que en cualquier momento uno de estos animales puede aparecer en el jardín de su casa. Ya varios famosos contaron su experiencia y esta vez fue el turno del chef Pedro Lambertini, conocido por sus programas en El Gourmet, quien se llevó un susto cuando varios de estos roedores aparecieron por su ventana.

“Hoy fui a grabar videos de cocina y ocurrió un encuentro cercano del tercer tipo con los célebres carpinchos. No podía dejar a twitter fuera de esto”, dijo el cocinero cordobés que se hizo conocido por sus programas Alemania. Tradición y Sabores, U.N.O. Único, Natural y Orgánico y Frutos de la Sierra, en la señal de cable.

En el video se lo escucha anunciar, ya a sabiendas de que la aparición de los carpinchos podía ocurrir en cualquier momento: “Estamos en Nordelta grabando algo que no podemos revelar y tuvimos vistas esperadas, porque no podemos decir eran inesperadas”.

Es que mientras él y su equipo grababan, unos cinco carpinchos pasaron caminando por el jardín de la casa en la que estaban. Al verlos se sorprendió, ya que nunca había visto uno de cerca: “Yo no puedo creer el tamaño, qué hermosos, pero son ovejas, no pensé que eran de ese tamaño. Era verdad chicos”. Luego, se dirigió a los animales: “¡Perdón, perdónennos!”.

Él no es el único famoso que se sorprendió y asustó con la aparición de los roedores cerca de su hogar. El conductor de 100 argentinos dicen, Darío Barassi, había narrado su experiencia. “Hace dos días se me metió un carpincho en mi casa. ¿Saben lo que es un carpincho? Es una rata obesa, es el roedor más grande. Lo googleé. Porque en vez de sacarlo, me encerré en el cuarto y lo googlée. La agarré a mi hija, y le pregunté a Siri: ¿qué es un carpincho? Abajo quedó Luli (su pareja) con una escoba peleando”, contó el el ciclo de El Trece.

“Yo estaba solo en pijama, con mi hija, rezando un Padre Nuestro y googleando qué es un carpincho. ¡Qué animal horrible! Es feo y aparte leí que son muy malos, que no te tienen miedo. Llamé a la guardia y vinieron tres. Entran los tipos con cara de ‘vamos a ser una ciencia’ y dan dos aplausos... El carpincho se va. Con dos aplausos lo sacaron”, afirmó Darío, indignado. Por último, señaló: “Yo les dije a los de seguridad: ‘Chicos, perdón, qué papelón. Me contestan: ‘Sí por lo general llaman las mujeres’...”.

Hace unas semanas, cuando se comenzó a generar revuelo por la aparición de los animales, el líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, compartió una foto de él con el animal y escribió: “Mi amigo el Cumpinchi ya habitaba Nordelta cuando era un humedal”.

Aunque el tema se habló en los últimos meses, no es nuevo. “En 2019 se pidió la intervención de la Dirección de Fauna, que hizo una inspección en Nordelta y determinó que no había superpoblación. En 2020 no pudieron hacer una inspección similar por la cuarentena. Este año se pidió una nueva inspección de Fauna, que se realizó hace un mes. Allí la Dirección determinó que ahora sí había una superpoblación de carpinchos“, reveló la Asociación Vecinal Nordelta (AVN) a través de un comunicado.

En el texto se informó que junto a la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Tigre y especialistas del Conicet están trabajando “para buscar una solución a la situación de los carpinchos que viven en nuestra ciudad”.

Infobae