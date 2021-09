Pampita confesó por qué ya no usa la alianza de casamiento

Pampita, fiel a su estilo de no andar con media vueltas, contó toda la verdad sobre por qué no volvió a ponerse la alianza matrimonial, en medio de los rumores de crisis con Roberto García Moritán que nunca faltan.

Fue en su programa Pampita Online (Net Tv), al no faltó como en el caso de ShowMatch que durante dos emisiones de esta semana pegó el faltazo por una cuestión de horarios, donde mientras mostraba su look del día hizo un pausa cuando llegó a los accesorios de sus manos.

Así, mientras detallaba los accesorios que llevaba puestos, aprovechó para desmentir todo rumor y posibilidad de crisis matrimonial con el padre de Ana, su beba, que nació el pasado 22 de julio.

“Les muestro este anillo, es gigante. Todavía no me anda el de compromiso y el de casada, no me terminé de deshinchar”. Al tiempo que sumó inmediatamente, “¿Qué quieren que les diga? Pero estoy fantástica con mi marido, por si andan preguntando. Porque después preguntan”, comentó pícara pero conocedora del medio como pocas.

En tanto, también compartió con su audiencia la felicidad por haberse podido dar la segunda dosis de la vacuna anti covid, después de casi 3 meses de la primera inoculación. Mostrando su hombro derecho con cinta adhesiva dijo "es así, me di la segunda dosis, estoy re contenta y soy como los chicos que se quieren dejar la curita".

Y detalló que hacía media hora que se había vacunado, que por el momento no tenía fiebre ni ningún malestar. Pero sí confesó que le dolía el brazo tras aplicarse la vacuna de AstraZeneca.

PrimiciasYa