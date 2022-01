Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia

Rubén Duarte

duarterubenrolando@gmail.com

Especial para El Litoral

En esta entrega, que tiene relación, más o menos, con el artículo anterior porque me referiré, a la pandemia del covid-19 y las relaciones humanas en una sociedad, crispada por las “diez plagas de Egipto”.

Incendios forestales, calor extremo de hasta 50 grados, sequías históricas, inundaciones, volcanes en erupción, contaminación ambiental, crisis económica, etc., provocadas por la alteración que causa el cambio climático en todo el globo terráqueo.

La superpoblación de la humanidad demuestra que nuestra falta de cultura y responsabilidad ciudadana es la causante, en casi todos los casos de este infortunio que nos sigue lastimando y alterando nuestra conducta con la intolerancia que observamos a diario, no solo en peleas callejeras entre jóvenes y disturbios con violencia en el tránsito sino también, y esto es lo más triste, algunas familias se matan o hieren entre sus integrantes.

Innegablemente los dilemas morales son iguales o similares ahora que al comienzo de los tiempos.

Los seres humanos actuamos como verdaderos depredadores y, al ser competitivos, pisamos la cabeza de quien fuese para lograr vaya a saber qué metas. Siempre pienso que si los intolerantes se salieran con la suya, eliminarían a casi la totalidad de la población, por su raza, religión, pertenencia política, orientación sexual o por algún capricho antojadizo.

“Homo homini lupus” es una locución latina de uso actual que significa ‘el hombre es el lobo del hombre’ o ¿el hombre es un lobo para el hombre’. Se cita con frecuencia cuando se hace referencia al origen individual, egoísta y violento del hombre.

A menudo me pregunto si me pasa lo mismo. Lamento afirmar que sí. Rubén Duarte también es un lobo. En lo personal, en las últimas décadas, elegí provincias chicas para pasar mis días y recuerdo con nostalgia, por ejemplo, la Buenos Aires de los 80 con los teatros y cines repletos de gente.

La calle Corrientes nunca dormía, 24 horas para comer una sabrosa pizza o saborear las mejores medialunas con un espumoso café con leche y deleitarnos en eternas charlas con amigos. Para el trabajo, también era un deleite estar en la gran metrópolis. Todo cambió, con la inseguridad a la vuelta de la esquina, todos los días nos informamos sobre entraderas, ataques de motochorros, robos y asesinatos a mansalva.

A diferencia de mi Corrientes natal, donde afortunadamente, se vive un clima de paz social y felizmente se puede disfrutar de la familia y los amigos.

Trabajar con absoluta libertad de opinión en los medios de comunicación social hacen de esta provincia una “república aparte”.

La identidad del correntino, en su esencia, no ha cambiado: leal, solidario, valiente y también con aptitudes para sobrellevar las pruebas más duras, como las que mencioné en párrafos anteriores.

Confío plenamente en que la situación descrita se va a modificar, sin pretender que el tiempo vuelva atrás, confío en la cualidad humana de sobrevivencia y recordando que con la adversidad no se pacta, la vencemos o nos vence.

Si me preguntan si deseo vivir nuevamente en una ciudad más grande, afirmo categóricamente que no. No siento miedo de hacerlo, pero detesto los problemas. Hasta la próxima entrega.