Ibarra: “Somos campeones por ser los mejores del torneo”

El director técnico de Boca Juniors, Hugo Ibarra, estimó que se coronaron “campeones por ser los mejores” y resaltó contar “con un plantel de hombres”, al empatar ayer ante Independiente, en la Bombonera, para quedarse con el título de la Liga Profesional de Fútbol.

“Somos campeones por ser los mejores del torneo y porque, a pesar de contar con varios chicos en el equipo, tengo un plantel de hombres”, destacó Ibarra.

Sobre el inesperado final del certamen por los resultados que se dieron entre los dos conjuntos que pugnaban por el título: Boca empató con Independiente 2 a 2 y Racing cayó ante River 1-2, el entrenador opinó: “En el fútbol argentino pasan estos tipos de definiciones porque todo es muy parejo”.

“Más allá de muchas cosas que se dijeron por los resultados que se podían dar, siempre valen si es respetando la dignidad del jugador argentino”, añadió.

Otras consideraciones giraron en torno a si sintió como inesperada su consagración como técnico campeón y sobre lo que piensa respecto de su continuidad en el equipo boquense.

“No fue inesperado para mí lograr el título porque cuando uno toma esta profesión, sueña con ganarlo”, subrayó.

“En cuanto al futuro, por ahora pienso solo en el próximo partido con Patronato, por la semifinal de la Copa Argentina, porque Boca aún tiene más cosas por ganar”, acentuó Ibarra.

En relación a ese venidero compromiso, a jugarse el miércoles próximo a las 21.30, en el estadio del Bicentenario, de San Juan, el plantel “xeneize” volverá a entrenar hoy desde las 16 en el complejo de Ezeiza.

Marcos Rojo

En igual sintonía que el DT, el zaguero y capitán de Boca Juniors, Marcos Rojo, consideró que demostraron ser “los mejores del torneo” y que debió “sufrir viendo el partido desde afuera”, a raíz de la reciente operación por la rotura del ligamento cruzado externo de la rodilla derecha al que fue sometido.

“Demostramos que somos los mejores, que Boca salió campeón una vez más porque, a pesar de todo, es el mejor equipo del fútbol argentino”. argumentó Rojo al término del empate con Independiente 2 a 2 y tras la festejada vuelta olímpica.

“Mirando el partido desde afuera, lo sufrí, no sabía cómo pasar ese momento. Hubiese dado lo que no tenía para estar dentro de la cancha ayudando a mis compañeros”, indicó sobre las sensaciones sentidas durante el desarrollo del cotejo.

Sebastián Villa

En tanto que el delantero colombiano Sebastián Villa consideró que “es un título especial” el obtenido con la coronación de su equipo en el torneo de la LPF, a raíz de “sensaciones encontradas padecidas durante el año”.

“Es un título especial para mí porque sufrí una fuerte lesión y se dijeron cosas sobre mí que hicieron sufrir a mi familia, cuando yo sé que no son verdad”, refirió Villa quien tiene en la Justicia dos causas relacionadas con la violencia de género .

Respecto de ese tiro libre que puso en ventaja al conjunto de la Ribera en forma transitoria, ejecutado de una manera excepcional, el colombiano dijo: “Le pegué seco a la pelota y sabía que iba a entrar en el ángulo”, tal como lo fue.

“Cuando vi entrar la pelota en el arco, cerré los ojos y sentí como que me desmayaba, porque no lo podía creer. Y me tiré al piso inmediatamente mientras mis compañeros se volcaban sobre mí”, detalló Villa.