Con una chicana a La Cámpora, Aníbal volvió a postular a Alberto Fernández

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ratificó este martes su apoyo a la candidatura de Alberto Fernández para una reelección en 2023 y cruzó a Máximo Kirchner después de su cuestionamiento a la posibilidad de que el mandatario participe de las Paso.

"Si el Presidente siente que la mejor forma de dirimir las discusiones en el Frente es una competencia, por qué le tienen miedo a competir", lanzó Aníbal Fernández.

Cuando le preguntaron si desde el kirchnerismo temían competir con el Presidente, Aníbal intentó evitar el enfrentamiento pero con sus dichos volvió a cruzar la postura del referente de La Cámpora: "No, no me hagas el análisis psicológico porque entramos a jugar con la dialéctica. Acá, si hay que competir, hay que competir, y el Presidente fue el primero que lo dijo".

Al ratificarle su apoyo de cara a una nueva disputa electoral, Aníbal sostuvo que sigue "pensando que el Presidente ha dado muestras acabadas de convertir una verdad horrible que le tocó vivir a la Argentina con los cuatro años de (Mauricio) Macri, los dos años de la pandemia, la guerra y las complicaciones de todo tipo". Para el titular de la cartera de Seguridad, "el problema está de las puertas adentro de las casas porque esa actividad que se está generando en todos los sentidos no está poniendo plata en los bolsillos de los trabajadores".

Buscó ser categórico en su apoyo a la candidatura del Presidente cuando le preguntaron puntualmente si lo apoyaba: “Absolutamente”, sentenció, y agregó: “Nunca le jugué en contra a un presidente peronista”.