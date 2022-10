Hackearon la cuenta del intendente de Curuzú y estafaron a los vecinos

El intendente curuzucuateño José Irigoyen denunció ante la Fiscalía de la localidad que hackearon su cuenta de Instagram, con cual estafan a vecinos. Y espera que se resuelva rápidamente ya que sabe de amistades a las que ya lograron robarle dinero.

La Municipalidad de Curuzú Cuatiá denunció esta semana que alguien se hace pasar por el intendente en redes sociales. “Si por alguna razón reciben un mensaje de esta cuenta de WhatsApp o Instagram con este número y este nombre preguntando si quieren comprar dólares, por favor reporten y bloqueen, es una cuenta falsa y con ella están haciendo estafas”, señalaron.

Por su parte, Irigoyen contó a El Litoral lo que sucedió: “Esto no es nuevo, viene de hace cinco meses al menos. Me robaron el acceso a mi cuenta personal de Instagram y ya no tengo acceso. También crearon una cuenta de Facebook con mis fotos y con un número que no es el mío mandan mensajes a mis contactos a través de WhatsApp y les ofrecen dólares”, detalló el funcionario.

Según contó, cree que robaron sus fotos personales de alguna de sus cuentas oficiales porque es una persona pública. Por esto, Irigoyen realizó una denuncia ante la Fiscalía de Curuzú Cuatiá. “Ya lo hice la primera vez cuando sucedió y no se obtuvieron novedades. Ahora voy a insistir de nuevo porque quiero saber de qué se trata. Lo único que sé es que no soy el único al que le pasó esto en Curuzú y en la provincia”, sostuvo.

Al respecto, destacó: “Me siento invadido y estoy enojado porque ya sé de amigos a los que estafaron. Me siento incómodo porque me llaman de todos lados para preguntarme si yo estoy haciéndolo y yo no sé qué más responder. Violaron mi intimidad”, mencionó.

Por esto, el jefe comunal y la Municipalidad de Curuzú Cuatiá piden a los vecinos y vecinas tomar recaudos para no caer en estas estafas.

(BDC)