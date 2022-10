Una docente, víctima de un acto transfóbico y apura una denuncia ante el Inadi

Una docente de Caá Catí fue víctima de un acto transfóbico y lo denunciará ante el Inadi (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). El ataque se desarrolló en un local comercial de la localidad y desde la entidad nacional destacaron que esperan la formalización de la denuncia para avanzar con la etapa de instrucción.

Karina Rigoni es abogada de Georgina Mongelós, la mujer que fue víctima de transfobia el 11 de octubre pasado. “Una mujer la llamó con su nombre de nacimiento, diciendo que era enfermera y sabía de su naturaleza. Le hacía chistes con otras personas”, describió la profesional.

“Georgina es una persona trans que se desempeña en Caá Catí como docente y profesora de inglés. El 11 de octubre fue a una fotocopiadora a sacar unas copias, hizo la fila y una persona puntual la empieza a nombrar con su nombre de nacimiento, diciendo que era enfermera y sabía de su naturaleza. Le hacía chistes con otras personas”, explicó la abogada.

Según indicó, la mujer “trató de explicarle respetuosamente la situación, pero sintió que retrocedieron años, que esta persona no tenía empatía, trató de explicarle con perspectiva de género, pero no entendió y Georgina se fue del lugar”. “Me llamó angustiada, me contó lo que pasó y me pidió ayuda para ver qué podíamos hacer”, sostuvo.

Tras la situación, las mujeres decidieron asistir al Inadi para avanzar con las primeras averiguaciones y posteriormente formalizar una denuncia que llevaría adelante este organismo público.

“Le entregamos el formulario de denuncia para que lo complete y lo traiga, pero hasta ahora no lo ha enviado”, sostuvo a El Litoral Sabina Bacalini, delegada del Inadi en Corrientes. “Para nosotros todavía la denuncia no está formalizada, pero estamos trabajando en eso”, mencionó.

Sobre cómo continuaría la situación, la profesional indicó que: “Una vez que se le da admisibilidad se comienza con la instrucción. Es un proceso”.

Por su parte, la abogada de la víctima mencionó que considera que estas cosas suceden por desconocimiento. “Georgina pidió empatía nada más, que eduquen a sus hijos con empatía para que sean buenas personas en el futuro”.

Los actos tranfóbicos son aquellos que “tienen intención y libertad de llevar adelante esos hechos discriminatorios, acciones negativas hacia las personas transgénero”, explicó la profesional.

“Los actos transfóbicos se basan en una transfobia, que es el miedo y odio desmedido, no aceptación hacia la persona que no se ajusta a los roles de género tradicionales. Eso provoca que las personas trans no puedan hacer una vida tranquila y en paz, como todos los demás”, sumó.

“Deben ser absolutamente rechazados en una sociedad democrática”, resaltó. La abogada mencionó además la importancia de acudir a Inadi ante estos casos. “Si con ese llamado de atención que hace el Inadi no cesan los actos discriminatorios, este informe es un antecedente para ir por la vía judicial”, adelantó Rigoni.

