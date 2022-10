“Su acusación fue infundada y un exceso”

l presidente de la UCR, Gerardo Morales, volvió a apuntar contra Facundo Manes por sus críticas a Mauricio Macri, lo que desató una interna en el partido centenario con un cruce de comunicados entre el Comité nacional el bonaerense. Durante su participación en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba, el gobernador de Jujuy denunció que las acusaciones del neurólogo al expresidente son infundadas y un exceso.

“Facundo no habló de la gestión de Mauricio, hizo una imputación directa sobre Mauricio. No es que tenga las mayores coincidencias con Mauricio, pero me parece que eso es un exceso, se trata de una acusación infundada que no podemos dejar pasar”, respondió Morales al ser consultado por las declaraciones de Manes contra Macri.

Y le recordó la pertenencia a Juntos por el Cambio: “Eso es indiscutible”. “No nos puede pasar lo que le pasa al Frente de Todos, hay que ordenar desde Juntos por el Cambio y apostar a la unidad”, dijo.

(JML)