Pampita habló sobre el dulce gesto de la China Suárez en su posteo sobre su peregrinación

La foto de Pampita conmocionada tras haber llegado a la Basílica de Luján emocionó también a China Suárez en Instagram, y la conductora de El Hotel de los Famosos habló del tema en un evento.

"Mucha gente me puso me gusta", afirmó en una nota con Intrusos cuando le preguntaron por el gesto de la China, que le puso me gusta y un corazón rojo al posteo de Pampita.

"Por suerte hay mucha gente que fue muy cariñosa", agregó buena onda.

Con la clara intención de evitar polémicas, Pampita confirmó que notó el gesto buena onda de China Suárez: "Veo prácticamente todos los comentarios. Leo lo que me pone todo el mundo y lo vi, obvio".

LA CORDIAL RELACIÓN DE PAMPITA CON CHINA SUÁREZ

Por otra parte, Pampita se refirió al vínculo que mantiene con China Suárez, a quien la une los hijos que ambas tuvieron con Benjamín Vicuña.

"Ya saben que tenemos buena relación hace un tiempo", cerró.

