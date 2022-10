Plantean cambios para el predio de la Fiesta Nacional del Chamamé

El licenciado en Turismo Leandro Montenegro se graduó recientemente en la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) con una tesis en la que analizó la Fiesta Nacional del Chamamé como producto cultural de la provincia de Corrientes. En el trabajo académico propuso cambios para mejorar el evento chamamecero.

La tesis estuvo dirigida por el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero. Juntos analizaron la posibilidad de elegir un nuevo predio para la Fiesta Nacional del Chamamé, o la creación de nuevos espacios.

“La incorporación de un nuevo escenario es muy difícil imaginarla por fuera del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. De hecho, si se remite al tiempo de sus inicios, el predio fue construido específicamente pensado en la Fiesta. No obstante, se entiende la dificultad que años tras año se genera por las distintas críticas en cuanto a su capacidad, acceso, estructura y otros inconvenientes que son el centro de reclamos por parte de algunos artistas, emprendedores, residentes y turistas al momento de la realización del evento”, señaló Montenegro.

Ante esta situación, plantearon la ampliación de nuevos espacios que garanticen la comodidad del asistente, quien es el actor más importante dentro de la Fiesta. También mayor inclusión de emprendedores locales que puedan comercializar sus productos, sus artesanías y que haya una variedad para recuerdos del turista; así como otorgar unos espacios específicos para el uso de sus muestras.

Comodidad del público

Montenegro propuso un patio de comidas con platos típicos de la región y otras alternativas donde el público pueda degustar cómodamente. No pudo dejar de lado la ampliación del escenario exclusivo que tiene el público para bailar chamamé (área al lado del escenario Sosa Cordero), mientras los artistas realizan sus shows.

Además, mencionó la instalación de nuevas butacas, debidos al desgaste o rotura por el paso de los años que presentan las mismas, permitiendo mayor confort para el público. Con Romero coincidieron en la descentralización de lugares para puntos de ventas de entradas, ya que solo cuentan con dos sitios (Teatro Vera – Anfiteatro Cocomarola). Consideraron, a modo alternativo y pensando a corto o mediano plazo, la inclusión de venta online.

Por otra parte, incluyeron en las propuestas la remodelación y redistribución de los sanitarios públicos, debido a la gran cantidad de demanda del público especialmente los fines de semana.

Circuito chamamecero

Una novedad de la última edición de la Fiesta Nacional del Chamamé fue la implementación del circuito chamamecero en la ciudad de Corrientes, por fuera del cronograma principal.

“Si bien las peñas o bailantas representan un modo alternativo de vivir el Chamamé en distintas localidades, se debería redistribuir las fechas para que estas no coincidan simultáneamente con el calendario oficial de la Fiesta del Chamamé. Es decir, agendar las actividades por fuera de las diez noches del evento donde el turista y el residente puedan conocer otro ámbito chamamecero que no sea exclusivamente el evento principal”, señaló Montenegro, y sostuvo que “esto también resultaría una opción alternativa, ya que no se limita exclusivamente a participar en el mes de enero donde se concentra la festividad chamamecera”.

Finalmente, manifestó la necesidad de trabajar de esta manera para que también los artistas más importantes y de renombre tengan lugar en estas bailantas y se convoque mayor cantidad de público; pudiendo así potenciar turísticamente las localidades lindantes para que puedan ofrecer otras alternativas turísticas con el fin de generar mayor atractividad.

Perfil de asistentes

Montenegro destacó que la Fiesta Nacional del Chamamé es un eslabón indispensable para el desarrollo turístico de Corrientes. “Además, refleja un claro sentido de pertenencia que se encuentra muy arraigado en la idiosincrasia de la comunidad local, quien se prepara para recibirla en cada edición”, agregó.

Es por esto que consideró necesario abordar su desarrollo y planificación. Para ello, requirió tener una perspectiva de todas las partes que la integran, reconocer de cada sector partícipe sus debilidades y fortalezas, para luego generar propuestas que traten de minimizar la mayor cantidad de aspectos negativos ayudando a que la Fiesta no se vea perjudicada, como así también maximizar sus beneficios.

Montenegro realizó encuestas a los asistentes que le permitieron tener una visión global respecto a sus apreciaciones y vivencias que motivaron su presencia en la Edición 2022. Además, por medio de éstas le fue posible conocer sus opiniones sobre los aspectos que aún faltan mejorar en el predio en particular y en todo el evento en general.

“Del análisis se puede decir que el perfil del asistente en su mayoría corresponde a un público residente, el mismo es un segmento que tiene muy arraigada la identidad chamamecera y ha participado en más de una edición. Por otro lado, los turistas que asisten a la fiesta mayoritariamente lo hacen por recomendación de familiares y amigos”, dedujo el licenciado en Turismo.

Fiesta internacional

Ante ese perfil residente de los asistentes a la Fiesta, Montenegro subrayó la urgencia de atraer al público internacional.

“A causa de la mayor presencia del público local es menester pensar en nuevas estrategias para aumentar la demanda de turistas, ya sea nacionales como de otros países, considerando que actualmente la Fiesta tiene la veta de ser realizada en la Capital del Chamamé. Además, tratándose de la expresión musical más importante, reconocida como patrimonio inmaterial de lahumanidad, permite posicionarse en la vidriera como una de las fiestas nacionales más importantes promocionadas por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación”, sostuvo el reciente licenciado en Turismo de la Unne.

Para finalizar, resaltó que, a pesar de ser uno de los acontecimientos más importantes de la Región Litoral Argentina por su magnitud en lo turístico y cultural, “hay una serie de aspectos que deben considerarse para estar a la altura de otros eventos de similar magnitud, para lo cual se debe convocar a un trabajo serio con los demás eslabones que componen la cadena turística de Corrientes, para afianzar vínculos estratégicos que decanten en una mejora continua de la planificación y desarrollo de la Gran Fiesta”.

(IB)