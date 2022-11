“Llego en un gran momento”

El astro argentino Lionel Messi aseguró que llega “en un gran momento, desde lo personal y lo físico” a la disputa de su quinta Copa del Mundo en Qatar, con lo que despejó dudas después de ausentarse en el entrenamiento del sábado pasado.

El capitán del seleccionado aclaró que su tarea diferenciada en esa sesión fue “por precaución” debido a un golpe y afirmó que no tiene “ningún problema”, sin darle importancia a las imágenes captadas ayer en la práctica que mostraron su tobillo derecho hinchado.

A sus 35 años, Messi reiteró que Qatar 2022 “seguramente sea el último Mundial” a nivel personal, por lo que se mostró con la ilusión renovada de lograr el título que le falta a su carrera.

“Es la última oportunidad que tengo y sería lindo conseguir lo que todos queremos”, reconoció con ilusión de coronar en la final del próximo 18 de diciembre en Lusail.

A nivel colectivo, el capitán consideró que el grupo actual del seleccionado le “recuerda al de 2014” en Brasil, que perdió el partido decisivo ante Alemania en el estadio Maracaná.

“Ese grupo estaba muy unido y tenía claro lo que quería dentro de la cancha como este”, comparó a horas del debut con Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo C.

Argentina arriba a Qatar 2022 como campeón sudamericano y ganador de la Finalissima ante Italia, dos títulos que enterraron la oscura etapa de 28 años sin títulos.

“Venimos de ganar y eso descomprime muchísimo, permite trabajar de otra manera y hace que la gente no esté tan ansiosa, tan pendiente de los resultados”, aceptó.

“Ahora esperamos seguir haciendo lo que venimos haciendo con este grupo, creciendo partido tras partido. En lo personal, me siento con muchas ganas, ilusionado con esta nueva Copa del Mundo”.

El argentino se sumará al grupo selecto de futbolistas con cinco ediciones, que integran los mexicanos Antonio Carabajal y Rafael Márquez, el alemán Lottar Matthäus y el italiano Gianluigi Buffon y al que se agregarán también los aztecas Guillermo Ochoa y Andrés Guardado y el portugués Cristiano Ronaldo.

Messi agradeció “el cariño recibido en todas las partes del mundo” cuando se le consultó por los deseos extranjeros de que Argentina se corone para verlo levantar la copa. “Es algo hermoso”, valoró.

Relajado y con buen semblante, el argentino le contó a unos 200 reporteros presentes en la sala de conferencias del Centro de Prensa Doha que vive este Mundial “diferente” por la experiencia adquirida con el paso de los años.

“Me agarra más maduro, intento disfrutar todo al máximo, de vivirlo con mucha intensidad. No sé si es el momento más feliz de mi carrera, pero me encuentro muy bien. Hoy disfruto mucho más de todo esto, antes no lo pensaba. A veces pasaban por desapercibidas muchas cosas que me pasaban y hoy soy más consciente”, contestó.

Sin embargo, aclaró que su preparación no fue distinta a las anteriores: “No hice nada especial, me cuidé y trabajé como lo hice durante toda mi carrera”.

“Este un momento diferente en la temporada, con muchos menos partidos. Me siento cómodo, agarré ritmo y eso es lo que intenté hacer hasta este momento”, explicó sobre cómo encaró la recta final hacia la Copa del Mundo.

“Esperamos un partido difícil por lo que significa el comienzo del Mundial. Para muchos de este grupo será el comienzo en la Copa del Mundo y tienen que disfrutarlo”, aconsejó.