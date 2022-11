Un hombre atropelló a un guazuncho en plena ruta y llamó a la policía para que lo rescaten

Fuentes policiales informaron que un automovilista atropelló a un guazuncho en la ruta Nacional Nº 12 y llamó al 911 porque el animal habia quedado con vida.

El hecho ocurrió este miércoles por la mañana, cuando efectivos de la subcomisaria de Yahape recibieron el llamado desesperado de un hombre que chocó a un animal en la ruta y fueron rápidamente a su auxilio.

Al llegar se percataron de que se trataba de guazuncho y que aún seguía con vida.

Los efectivos lo llevaron al cuartel y llamaron al personal de Fauna y Flora de Ita Ibaté para que acudiera a revisar al animal.

Al llegar, Abel Bracho Fernández y Jorge Maximiliano Sánchez, le aplicaron dexametasona para tranquilizar al guazuncho y le cubrieron la cabeza para que no se estrese durante el traslado hasta el Centro Aguará.

"Son animales que en muchos casos mueren por estrés, por eso siempre, siempre, recomendamos que le tapen la cabeza. Y en lo posible no manipularlos mucho, mejor que no se lo muevan si no es necesario", explicó el especialista de Fauna y Flora, Bracho Fernández, a El litoral.