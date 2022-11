Fuerte pelea entre Coti y Romina en Gran Hermano

Constanza le reclamó a la exdiputada que Walter andaba diciendo de manera irónica "está Romina" cuando vio que ella ingresaba justamente a la cocina, por lo que supuso que estaban hablando mal de ella a sus espaldas.

"Yo no digo nada de vos", le aclaró Romina a Coti, para luego pedirle tanto a ella como a Alfa que "arreglen su quilombo" sin dejarla a ella. Sin embargo, se terminó enojando cuando la correntina elevó la voz para reclamarle que no la defendió en la pelea por los jugos.

"Yo estoy cocinando para todos y me meten en el quilombo a mí, ¿qué tengo que ver?", exclamó Romina indignada.

La correntina se indignó porque Romina le dijo que no escuchó que Alfa le pidió "que pare a la nena" en la discusión por los jugos.

"Qué tengo que ver yo en sus quilombos y en sus peleas porque se guardan las cosas, estoy cocinando para todos y tengo la cabeza en otro lado", manifestó la exlegisladora.

A raíz de esto, la oriunda de Moreno terminó llorando como consecuencia de este cruce verbal.

"Me pongo para el o... porque estoy en mi mundo, me pongo a cocinar y encima me meten en quilombos ajenos", se quejó Romina entre lágrimas.

