Finalmente el Gobierno decidió no comprar aviones para uso militar

El presidente Alberto Fernández admitió en la entrevista por videoconferencia que le brindó a The Financial Times que para la Argentina, en este momento, no es una prioridad la compra de aviones militares para reforzar su flota aérea. “Argentina tiene que destinar sus recursos a cosas más importantes que la compra de aviones militares hoy en día”, sostuvo el mandatario durante su participación en la sexta edición de The Global Boardroom, una serie de videoconferencias digitales donde se debaten estrategias para el crecimiento sostenible en un mundo de disrupción geopolítica y económica.

En una entrevista que se prolongó por más de 20 minutos, el jefe de Estado abordó varios temas como la situación económica del país y los problemas estructurales que arrastra, la relación con el FMI, el panorama político de la región y su propio futuro en la política donde descartó su reelección en 2023. Y también habló de la relación comercial con China y su visión geopolítica del mundo actualmente.

Fue allí cuando el editor Michael Sttot lo consultó sobre su política de Relaciones Exteriores.

“A mi juicio Argentina tiene que hacer lo que más le conviene a la Argentina. Si hay algo en lo que yo no creo es un mundo bipolar”, subrayó el mandatario.